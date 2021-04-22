Правительство России одобрило законопроект о "золотых визах" для инвесторов

Также Решетников подчеркнул, что ключевой вопрос, который обсуждался, — это критерии, а именно — минимальный порог по инвестициям для получения вида на жительство в стране. «На сегодняшний момент мы обсуждаем объем инвестиций в 30 миллионов рублей», — заявил глава ведомства.