Россияне вложили в новостройки рекордные ₽4 трлн

Как отмечается, за последние восемь месяцев на рынке появились проекты общей площадью 23,2 миллиона квадратных метров, что показывает рост на 51% по отношению к такому же периоду прошлого года.

В общей сложности в России по состоянию на 19 апреля 2021 года находилось в процессе строительства 92,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья по 214-ФЗ. Из них 54,6 миллиона «квадратов» возводили с использованием эскроу-счетов. Как отмечается, из этого объема удалось продать уже треть на сумму 1,8 триллиона рублей.