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Россияне вложили в новостройки рекордные ₽4 трлн

Лера Букина
31 минуту назад
Сумма вложений россиян в текущее многоквартирное долевое строительство жилья в России превысила 4 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении компании «Дом.РФ».
Россияне вложили в новостройки рекордные ₽4 трлн
Фото: ТАССТАСС
«Люди стали охотнее покупать квартиры в строящихся домах. Это, прежде всего, объясняется снижением рыночных ставок по ипотеке и реализацией программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%», – заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
Он подчеркивает, что высокие продажи наращивают финансовую устойчивость застройщиков, что позволяет им увеличивать темпы запуска новых проектов.
Как отмечается, за последние восемь месяцев на рынке появились проекты общей площадью 23,2 миллиона квадратных метров, что показывает рост на 51% по отношению к такому же периоду прошлого года.
В общей сложности в России по состоянию на 19 апреля 2021 года находилось в процессе строительства 92,5 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья по 214-ФЗ. Из них 54,6 миллиона «квадратов» возводили с использованием эскроу-счетов. Как отмечается, из этого объема удалось продать уже треть на сумму 1,8 триллиона рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиян предупредили о новом подорожании новостроек.
Недвижимость,Виталий Мутко,
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