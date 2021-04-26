Квартиры в РФ опять подорожали. Что будет с ценами дальше?

К весне 2021-го рост цен на жилье в России не остановился, вопреки ожиданиям экспертов рынка и потенциальных покупателей. Доходы граждан снижаются, но деньги на покупку жилья не заканчиваются — во многом благодаря программе льготной ипотеки, которая продолжит действовать в полном объеме как минимум до середины года. Застройщики довольны валом покупателей, счастливы и владельцы вторичного жилья, которым на руку квартирный ажиотаж. Но все чаще звучат прогнозы о скором завершении бума на рынке недвижимости. Почти советский дефицит жилья, взбесившиеся ценники и обещания горькой расплаты — в материале «Ленты.ру»

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Строящееся жилье в России продолжило дорожать в первом квартале 2021-го, следует из исследования, подготовленного порталом «Мир квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»): в среднем квадратный метр в новостройках к началу апреля стоил 74 тысячи рублей — почти на 5 процентов больше, чем в начале года (учитываются цены в 70 городах страны с населением от 300 тысяч человек, элитные проекты не включены в выборку). Только в шести городах стоимость «квадрата» за три месяца немного упала — это Махачкала, Киров, Нижний Тагил, Хабаровск, Саранск и Магнитогорск. В Улан-Удэ она осталась прежней.

Во всех других городах и областях зафиксирован рост цен, наибольший — в Ленинградской области (плюс 9,5 процента), в Брянске, Симферополе, Владимире и Волгограде квадратный метр подорожал примерно на 9 процентов. В Москве средняя стоимость «квадрата» нового жилья достигла 272 тысяч рублей (плюс 4 процента за квартал), в Московской области — 118 тысяч (плюс 6 процентов), в Санкт-Петербурге — 160 тысяч рублей (также плюс 6 процентов).

Средняя цена новой квартиры за квартал увеличилась в 61 городе, упала в восьми, осталась прежней только в Якутске. В лидерах по росту полной стоимости покупки — Тольятти, там ценник прибавил почти 11 процентов, достигнув 2,8 миллиона рублей. В Москве он равен 15,6 миллиона рублей, на втором месте по средней стоимости квартиры в новостройке — Санкт-Петербург (9,6 миллиона рублей), на третьем — Сочи (9,3 миллиона рублей). Замыкают топ-5 Севастополь и Московская область, где среднестатистическая квартира стоит около 6 миллионов рублей. В среднем по стране этот показатель — 4,15 миллиона рублей, за квартал он увеличился на 4 процента.

Беспокойство по поводу роста стоимости недвижимости Путин уже выказывал в декабре 2020-го. Тогда он отмечал, что удорожание квадратных метров сводит на нет все усилия по обеспечению граждан доступным жильем. Спустя месяц президент повторно призвал выровнять цены на рынке недвижимости. Очевидно, этот призыв либо остался неуслышанным, либо борьба с квартирным ажиотажем не под силу даже Путину.

Некоторые эксперты уверены, что спешить с покупкой квартир уже нет смысла: так, вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила , что в 2021 году приобретение жилья уже не так выгодно, как в 2020-м, ведь за прошлый год цены резко выросли. По мнению специалиста, есть смысл покупать квартиру, если она действительно нужна для личного проживания, но ради вложения средств этого делать не стоит.

Ситуация на «вторичке» не лучше — продавцы держат ценники, резко увеличившиеся в 2020-м, а особенно самонадеянные продолжают их поднимать. По оценке сервиса «Авито Недвижимость» (соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру»), в среднем стоимость вторичного жилья в России за первый квартал выросла на 9 процентов, за год к апрелю 2021-го — на 16 процентов, до 63,5 тысячи рублей за квадратный метр. Как отмечают аналитики, спрос на «вторичку» в начале года несколько снизился (на 9 процентов), но ограниченность предложения пока позволяет ценам расти.

«Многие россияне уже успели воспользоваться льготными ипотечными программами и приобрести жилье на более выгодных условиях еще в прошлом году, к тому же покупательская способность постепенно сокращается из-за отсутствия роста среднего уровня доходов, — поясняют эксперты. — Тем не менее говорить о состоянии равновесия на рынке пока преждевременно. Спрос продолжает превышать уровень предложения, для которого все еще характерна отрицательная динамика».

Рост цен на готовое жилье провоцируют и другие факторы — прежде всего удорожание строящихся квартир. Но на первом месте все равно человеческий фактор, то есть бешеный рост спроса. За год к апрелю в Сочи он, например, увеличился в 1,8 раза, в Новосибирске — в полтора раза, в Екатеринбурге — в 1,4 раза. Более чем на треть вырос интерес к вторичному жилью в Челябинске, Краснодаре и Ростове-на-Дону, выяснили в «Авито».

По данным «Мира квартир», за первый квартал вторичное жилье подорожало в 63 из 70 крупнейших городов России. Наиболее существенно — на 8,5-9,3 процента — выросли цены в Сургуте, Якутске, Ленинградской области, Казани и Твери. Также сильно — на 7-8 процентов — подорожала недвижимость в Воронеже, Кургане, Сочи, Тольятти и Симферополе. Подешевели вторичные «квадраты» в Архангельске, Махачкале, Чите, Ростове-на-Дону, Томске, Грозном и Кирове. «В январе-марте этого года мы наблюдали отголоски потребительского бума 2020 года, — уверены аналитики портала. — На первичном рынке пока продолжает действовать льготная ипотека и растут цены, и "вторичка", как всегда, с некоторым лагом догоняет новостройки».

В Москве за первый квартал квадратный метр в новостройках подорожал на 4 процента, до 272 тысяч рублей, «вторичка» выросла в цене на 3 процента, до 257,5 тысячи рублей за метр (данные «Мира квартир»). Но есть явные признаки охлаждения столичного рынка жилья, непомерно разгорячившегося в 2020-м. В ЦИАН отмечают, что застройщики, работающие в Московском регионе, почти перестали индексировать цены: по итогам марта 2021-го средняя стоимость квадратного метра нового жилья в регионе увеличилась лишь на 0,7 процента. Для сравнения — в феврале прирост средней стоимости «квадрата» составил 3 процента.

Квартирный ажиотаж осени 2020-го сошел на нет, констатируют эксперты, указывая, что «прирост сделок не мог продолжаться постоянно». Но они же прогнозируют новый всплеск спроса на жилье во втором квартале года — он произойдет из-за ослабления рубля (оно традиционно провоцирует рост числа инвестиционных покупок). «Во-вторых, в России ускорилась годовая инфляция, что также стимулирует потенциальных покупателей фиксировать стоимость недвижимости», — говорится в материалах ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Кроме того, заключать сделки покупателей стимулирует высокая вероятность скорого завершения программы льготной ипотеки в Москве.

Есть и контрмнение: по данным «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», спрос на квартиры в столичных новостройках в марте снизился на 17 процентов по сравнению с уровнем начала года, и «в преддверии отмены льготной ипотеки ждать всплеска интереса к новостройкам не стоит», заявляют эксперты. По их мнению, в городе просто не осталось интересных покупателям проектов строительства жилья. В агентстве не исключают массовых банкротств столичных застройщиков в будущем.

Что касается московской «вторички» — формально она еще дорожает, но пик роста цен был зафиксирован в ноябре-декабре 2020-го, следует из материалов «ИНКОМ-Недвижимость» , имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Наиболее заметно тогда увеличилась стоимость квартир в окраинных районах столицы — Ясенево, Переделкино, Северном и Южном Бутово, но к весне 2021-го ценники уже снизились, отмечают риелторы. «Несмотря на это, общий уровень цен на вторичном рынке все так же остается неоправданно высоким», — сетуют они.

По наблюдениям агентов, некоторые продавцы даже на фоне падающего в 2021 году спроса поднимают стоимость своих квартир еще на 5-10 процентов от текущего рыночного уровня — в надежде урвать наивного покупателя в условиях дефицита предложения. Люди отказываются рассматривать объекты с завышенными ценниками, но мяч пока все равно на стороне московских собственников — они отказываются торговаться, более того, зачастую поднимают изначально указанную цену квартиры. Доля сделок с превышением первоначальной стоимости лота увеличилась за последний год с 8 до 23 процентов.

Виновных в чрезмерном подорожании жилья в Москве и в России в целом тем временем назвали независимые эксперты. Аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) опубликовал на своем сайте статью , где в деталях описан процесс роста цен и факторы, его спровоцировавшие. Эксперты убеждены: официально названные причины — удорожание стройматериалов и дефицит строителей — вообще ни при чем. В материале, недвусмысленно озаглавленном «Власти сами спровоцировали рост цен на жилье», отмечается, что в скачке цен виноваты правительство и Центробанк

Стоимость жилья резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов, указывают в ИРН. «С приходом пандемии правительство и Центробанк предприняли ряд шагов, которые неизбежно должны были привести к подорожанию жилья за счет резкого увеличения спроса на него», — сетуют аналитики.

Они отмечают, что в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других богатых регионах уровень цен на жилье «давным-давно зависит от баланса спроса и предложения, а не от затрат застройщиков». Приводится пример: в Москве квадратный метр на рынке новостроек стоит больше 200 тысяч рублей, в то время как его средняя себестоимость равна 85 тысячам, а медианная не дотягивает до 70 тысяч рублей.