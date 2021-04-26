Аренда дачных домов на майские праздники подорожала на 20%

Стоимость посуточной аренды загородной недвижимости в России выросла на 20% после продления майских праздников с 1 по 10 мая. Об этом РИА Недвижимость заявили опрошенные эксперты.

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Сегодня в Москве и крупных туристических городах забронировано 85% предложения, но собственники, видя активный спрос на жилье, продолжают выставлять свои дома для краткосрочной аренды, рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко . В этой связи число свободных лотов постоянно повышается, подчеркнул он.

После того, как президент РФ подписал указ о продлении майских праздников число запросов на аренду загородной недвижимости выросло практически в 2,5 раза в сравнении с таким же периодом 2020 года, отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Луценко оценил рост цен в 20% по отношению к 2019 году и в 5% – к 2020 году.

Кромочкин также допустил рост цен еще на 20-30% после того, как многие определятся с местом проведения отдыха.

В числе наиболее востребованных запросов на аренду загородной недвижимости – Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, выяснили эксперты рынка.

«Прирост спроса и цен по сравнению с 2019 составил в Петербурге – 15% и 11%, в Краснодарском крае – 18% и 16%, в Крыму – 14% и 25%, соответственно», – подчеркнул Луценко.