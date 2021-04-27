Предложение апартаментов в Москве сократилось на 33,8%

В Москве предложение на первичном рынке апартаментов комфорт- и бизнес-класса сократилось на 33,8% по итогам первого квартала 2021 года. Об этом говорится в отчете риелторской консалтинговой компании «Метриум».

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Как отмечается, в январе—марте на московском рынке апартаментов было выставлено 68 лотов массового сегмента и бизнес-класса.

«По итогам квартала совокупный объем предложения составил 3540 апартаментов, что на 33,8% ниже показателя конца прошлого года. Общая площадь экспонируемых лотов сократилась на 41,2% — до 177,8 тыс. кв. м», — выяснили аналитики.

В среднем 1 кв. м апартаментов комфорт-класса оценивался в 219 865 рублей (+13,6% за квартал и +15,3% — за год), бизнес-класса — 274 645 рублей (+5,4% за квартал и +10,7% — за год).

Резкое подорожание в проектах массового сегмента обусловлено высоким уровнем спроса на бюджетные новостройки, считают эксперты.

Вместе с тем уровень девелоперской активности в I квартале 2021 года соответствовал такому же периоду 2020 году: начало продаж выявлено в пяти апарт-комплексах, заявила управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая

На общей динамике рынка сказались изменения предложения в отдельных комплексах — застройщики некоторых крупных проектов существенно сократили объем экспозиции.

По словам Литинецкой, в I квартале 2021 года было зарегистрировано на 40% меньше договоров долевого участия в отношении апартаментов массового сегмента и бизнес-класса, чем в конце 2020 года. Первичный рынок апартаментов сегодня является «более уязвимым из-за неопределенности в законодательстве относительно их статуса и перспективы дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ ».

По ее мнению, резкое подорожание на рынке вместе с удорожанием ипотеки негативно повлияют на спрос во II квартале 2021 года и подорожание замедлится.