Россиянам дали совет при покупке квартир

Перед покупкой квартиры на вторичном рынке необходимо проверить документы продавца, советуют эксперты РБК

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Отмечается, что мошенники в сфере недвижимости часто использую поддельные документы - паспорта, завещания и т. д. Для проверки документов существуют специальные сервисы.

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Также перед покупкой квартиры эксперты советуют изучить и проверить правоустанавливающие документы — договоры купли-продажи, дарения, долевого участия и т. д.

С 2016 года документом, подтверждающим государственную регистрацию права собственности на недвижимость, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). До этого выдавалось свидетельство о государственной регистрации права.

Ведущий юрисконсульт юридической службы риелторской компании «Инком-Недвижимость» Ольга Кладкова рекомендует покупателю самостоятельно обратиться за выпиской из ЕГРН, не полагаясь лишь на документы, предоставленные продавцом.

Данные, указанные в выписке, актуальны только на момент выдачи, поэтому риелторы советуют обращаться за ней непосредственно перед сделкой.

Также специалисты рекомендуют проверить, не ведется ли в отношении собственника каких-либо судебных разбирательств, а также выяснить, не является ли продавец квартиры фигурантом дела о банкротстве. Сделать это можно, используя открытые источники.

Кроме того, по мнению экспертов, следует проверить, не является ли продавец участником или акционером юридических лиц. Если да, то нужно узнать, не является ли компания банкротом или потенциальным банкротом, поскольку за банкротством компании может последовать процедура личного банкротства, в рамках которой может быть оспорена сделка по продаже квартиры.

Юристы также рекомендуют удостовериться, что супруг или супруга продавца дали разрешение на сделку. Разрешение от супругов не требуется, если недвижимость была получена одним из супругов безвозмездно — как наследство или в порядке приватизации. Либо если между супругами был заключен брачный договор и право собственности на квартиру закреплено за одним из супругов.

Также необходимо запросить у продавца справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, которые подтверждают, что он не состоит на учете в указанных учреждениях. Эта информация необходима для исключения риска оспаривания сделки под предлогом того, что в момент ее совершения продавец находился в состоянии, когда не был способен осознавать свои действия.