КС отменил полный запрет на изъятие единственного жилья

Конституционный суд РФ напомнил, что запрет на изъятие единственного жилья должников распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь. Об этом говорится в постановлении на сайте суда.

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Постановление было принято по итогам рассмотрения жалобы Ивана Ревкова, который в 1999 году дал своей знакомой в долг 753 тыс. рублей. Деньги она не вернула и с учетом индексаций долг к 2019 году вырос до 4,5 млн рублей, а женщина инициировала свое банкротство. При этом в 2009 году должница купила квартиру площадью 110,3 кв.м, «за сумму, намного превышающую размер долга», отметил суд.

При этом КС России обратил внимание на то, что покупка была сделана уже «после возбуждения в 2006 году исполнительного производства».

Суды отказали Ревкову в требовании продать квартиру и погасить долг перед ним на основании положений ГПК, запрещающих обращать взыскание на единственное жилье должника и его родственников.

Однако Конституционный суд напомнил, что, согласно ранее вынесенному решению, запрет на взыскание единственного жилья распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь, а также констатировал, что законодательные нормы до сих пор не были приведены в соответствие с этим.

При этом КС России оговорил, что должник в любом случае не должен остаться без жилья, «пригодного для проживания его самого и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают». Также «должно быть учтено соотношение рыночной стоимости жилого помещения с величиной долга».