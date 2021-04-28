Покупателям деревянных домов могут предоставить скидку

В России могут быть введены скидки на деревянные домокомплекты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления о субсидировании из федерального бюджета выпадающих доходов лесопромышленников, связанных с предоставлением таких дисконтов покупателям.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечается, данный проект направил в правительство Минпромторг

Предлагается предоставлять скидку в 10% гражданам, которые готовы приобрести комплектующие для строительства деревянных домов. Также отмечается, что для производителей данная скидка будет компенсироваться государством. Вместе с тем предельная стоимость комплекта, который можно купить со скидкой, будет ограничена — она составит 3,5 миллиона рублей.

Для получения этой компенсации производителю будет необходимо подтвердить, что его продукция сделана на территории России, и представить документы о предоставленном дисконте.

Расходы бюджета на компенсацию скидок оцениваются в 360-400 миллионов рублей в год, заявил статс-секретарь-замминистра Виктор Евтухов

Он отметил, что ключевой целью инициативы является стимулирование спроса на качественные деревянные дома, изготовленные на специализированных предприятиях.

В общей сложности в России действуют 62 предприятия деревянного домостроения, из них 14 являются крупными комбинатами, указали в Минпромторге.

Реформы в лесопромышленной отрасли направлены на то, чтобы перейти от сырьевой модели к глубокой переработке леса внутри страны, подчеркнули в аппарате Виктории Абрамченко

Нововведения могут стать драйвером для предприятий ЛПК, рассматривающих открытие новых линий для производства деревянных домокомплектов, полагает аналитик WhatWood Данил Парыгин. Но вместе с тем он видит и некоторые сложности в реализации инициативы.