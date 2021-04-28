Дерипаска предложил способ удешевить строительство жилья

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что программа льготной ипотеки уже не может стимулировать строительство доступного жилья в стране, так как всю экономию перекрыл рост цен. В своём Telegram-канале он написал, что решить эту проблему может только плотное взаимодействие застройщиков с муниципальными властями.

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Если на старте программы с минимальным взносом можно было купить 91% квартир, то сейчас — только 84%, а средние расходы на кредит по льготной ипотеке от среднего семейного дохода увеличились за год с 26% до 28%, — отметил Дерипаска.

Миллиардер подчеркнул, что для реальных семей, «живущих от зарплаты до зарплаты», рост цен на новостройки достаточно ощутим.

Дерипаска считает, что строительный сектор, «который так и не оправился после убытков, понесённых при строительстве Олимпиады в Сочи», нужно развивать несколько иным способом. Он предложил муниципальным властям обеспечивать застройщиков доступной землёй с развитой инфраструктурой, в том числе социальной. Это, по его мнению, единственный на сегодняшний день способ решить жилищную проблему, не поднимая цен на квартиры.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки на новостройки исчерпала себя в 38% российских городов с населением более 500 тысяч человек и достаточным количеством первичного предложения. Речь идёт о девяти из 24 городов. Так, общая переплата за 20 лет по льготной ипотеке оказалась выше, чем переплата по обычному выданному год назад ипотечному кредиту в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ярославле, Барнауле, Самаре, Перми, Казани и Краснодаре.