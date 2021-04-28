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В Госдуме предложили обнулить ипотеку для многодетных семей

News.ruиещё 4
38 минут назад
Одной из эффективных мер для преодоления демографического кризиса в России может стать обнуление процента по ипотечным кредитам для многодетных семей. Такое мнение в интервью ТАСС высказал зампредседателя Государственной думы Пётр Толстой.
По его словам, количество многодетных семей в стране относительно невелико, поэтому «в их случае можно обойтись без этих процентов».
Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребёнка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать, — считает Толстой.
В случае принятия соответствующего решения, банкам придётся с ним согласиться, подчеркнул депутат. Он призвал не считать кредитные организации «святыми коровами», отметив, что деятельность этих структур регулирует государство, у которого есть возможность устанавливать определённые правила.
Ранее стало известно, что в правительстве планируют поддерживать среднюю ставку по ипотеке в России на уровне 6,9%. Делать это намерены при помощи субсидий до 2030 года.
В то же время, как показало исследование, около трети россиян, получивших предварительное одобрение банка по заявке на ипотечный кредит, в дальнейшем отказались от него в надежде найти более выгодную процентную ставку.
Недвижимость,Видео,Петр Толстой,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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