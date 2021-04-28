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Россиянам раскрыли способы взять ипотеку без первого взноса

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Взять ипотеку без первоначального взноса в России можно тремя разными способами. Их раскрыли эксперты Минстроя Бурятии, сообщает местный телеканал «Ариг Ус».
Россиянам раскрыли способы взять ипотеку без первого взноса
Фото: Евгений Лисицын / «Коммерсантъ»Евгений Лисицын / «Коммерсантъ»
Как отметили специалисты, в целом Центробанк не одобряет выдачу ипотеки без первоначального вноса, поскольку считает этот банковский продукт высокорисковым: если граждане не вкладывают собственные средства в покупку квартиры, то и расстаться с ней им будет несложно.
Тем не менее оформить кредит с нулевым взносом можно, во-первых, под залог имеющейся недвижимости. При этом банк будет тщательно оценивать ликвидность объекта. Если ипотеку выдадут, на имущество будет наложено обременение, и снимут его только после полного погашения кредита. Сумма кредита в этом случае не превысит 65 процентов от оценочной стоимости приобретаемой недвижимости.
Второй способ — взять ипотеку, использовав в качестве первоначального взноса материнский капитал. В 2021 году размер маткапитала составляет почти 484 тысячи рублей на первого ребенка и более 639 тысяч рублей на второго. При покупке жилья с использованием средств маткапитала заемщик обязан выделить доли детям, напомнили в Минстрое.
Третий вариант для «нулевого» заемщика — стать участником специальных государственных программ, например, программы «Военная ипотека». Ее создали для военнослужащих, участвующих в НИС — накопительно-ипотечной системе. Платежи по такой ипотеке будет вносить не сам заемщик, а непосредственно государство.
Ранее была определена категория россиян с минимальными шансами на ипотеку — по данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы практически не дают самозанятым. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.
Недвижимость,Минстрой,Центральный банк России,
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