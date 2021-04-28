Россиянам раскрыли способы взять ипотеку без первого взноса

Тем не менее оформить кредит с нулевым взносом можно, во-первых, под залог имеющейся недвижимости. При этом банк будет тщательно оценивать ликвидность объекта. Если ипотеку выдадут, на имущество будет наложено обременение, и снимут его только после полного погашения кредита. Сумма кредита в этом случае не превысит 65 процентов от оценочной стоимости приобретаемой недвижимости.