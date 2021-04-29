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В Госдуму внесли законопроект об апартаментах

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Группа сенаторов и депутатов внесла в Государственную думу законопроект о правовом статусе апартаментов, признающий их новым видом недвижимости. Об этом пишет ТАСС.
В Госдуму внесли законопроект об апартаментах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Если законопроект будет принят, россияне смогут регистрироваться в апартаментах. Документ предлагает ввести термин "многофункциональные здания", то есть те, в которых есть как жилые, так и нежилые помещения, находящиеся вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. К ним будут предъявляться отдельные требования по расположению. Законопроект может вступить в силу 1 сентября 2021 года.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству определить правовой статус апартаментов до 1 августа 2021 года. Кабмин должен внести в законодательство изменения, которые определят статус "помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан".
Правительство работает над этой задачей совместно с профильной комиссией Госсовета по направлению "строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда".
Недвижимость,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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