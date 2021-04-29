В Госдуму внесли законопроект об апартаментах

Если законопроект будет принят, россияне смогут регистрироваться в апартаментах. Документ предлагает ввести термин "многофункциональные здания", то есть те, в которых есть как жилые, так и нежилые помещения, находящиеся вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. К ним будут предъявляться отдельные требования по расположению. Законопроект может вступить в силу 1 сентября 2021 года.