В Москве обвалились продажи дешевых квартир

В первом квартале 2021-го в Москве произошли значительные изменения в структуре продаж вторичного жилья: число сделок с объектами стоимостью до 6 миллионов рублей обвалилось до 5 процентов от общего объема продаж, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ» , предоставленных «Ленте.ру»

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Как отмечают риелторы, в марте число сделок с дешевыми квартирами упало до исторического минимума в 2 процента. Еще в 2018-м на этот сегмент стабильно приходилось около четверти продаж, в 2019-м — 10 процентов сделок, в 2020-м — 8 процентов.

«Из-за резкого скачка цен в третьем-четвертом кварталах 2020-го даже однокомнатные квартиры не попадают в этот диапазон. Сейчас в этом ценовом сегменте в основном продаются только комнаты», — сетуют специалисты.

По их данным, активнее всего в первом квартале 2021-го покупали квартиры в более дорогом сегменте — стоимостью 15-30 миллионов рублей. В марте доля таких продаж составила 23 процента. В аналогичном периоде прошлого года в данном сегменте было только 13 процентов покупок.

Перераспределение объемов сделок в сторону более дорогих объектов отразилось на среднем чеке московского жилья, констатируют эксперты. В конце первого квартала 2021-го средняя стоимость квартиры в городе составила 13,4 миллиона рублей. В аналогичном периоде прошлого года она не превышала 10,45 миллиона рублей.