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Аналитик: часть россиян рискует потерять жилье из-за новых правил

Ura.Ru
1 час назад
Россияне могут потерять квартиру, взятую в ипотеку с использованием материнского капитала, если не будут платить взносы по кредиту в срок. Также недвижимости можно лишиться из-за действий мошенников, рассказал в беседе с URA.RU экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич.
Часть россиян рискует потерять жилье из-за новых правил
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее правительство РФ приняло постановление об упрощении использования маткапитала. С 28 апреля необязательно оформлять долю детей в квартире после оформления ипотеки.
«Если дети не будут иметь долю в квартире, будет происходить отбор недвижимости у неплательщиков. Сейчас принимаются меры, которые направлены на защиту прав кредиторов и на уменьшение прав должников», — рассказал Любич.
Он пояснил, что отсутствие у детей доли в квартире позволит банку легче забрать недвижимость у неплательщиков. Однако Любич отметил, что реальная опасность лишиться недвижимости исходит от мошенников.
«Мы сталкиваемся с массовым мошенничеством. Доверчивые люди подписывают документы под залог квартиры. И из этих квартир россиян выставляют», — добавил Любич.
По его наблюдениям, случаев такого мошенничества стало больше.
Экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в разговоре с URA.RU не согласился с мнением Любича.
«Я уверен, что отбирать квартиры у тех, кто использовал материнский капитал для ипотеки, будут в исключительных случаях», — рассказал Николаев.
Ранее правительство РФ позволило использовать маткапитал для оплаты ипотеки. С помощью маткапитала разрешено оплачивать первый взнос, долг или проценты по ипотеки.
Недвижимость,Игорь Николаев,Деловая Россия,Правительство РФ,
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