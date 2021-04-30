Часть россиян рискует потерять жилье из-за новых правил

«Если дети не будут иметь долю в квартире, будет происходить отбор недвижимости у неплательщиков. Сейчас принимаются меры, которые направлены на защиту прав кредиторов и на уменьшение прав должников», — рассказал Любич.
«Мы сталкиваемся с массовым мошенничеством. Доверчивые люди подписывают документы под залог квартиры. И из этих квартир россиян выставляют», — добавил Любич.
«Я уверен, что отбирать квартиры у тех, кто использовал материнский капитал для ипотеки, будут в исключительных случаях», — рассказал Николаев.