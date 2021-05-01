Программу льготной ипотеки для многодетных расширят

Речь в документе идет о софинансировании ипотечных кредитов в размере 450 тыс. рублей. Программа действует с сентября 2019 года и рассчитана на семьи, в которых с 1 января указанного года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. До сих пор эти средства можно было направить на приобретение жилого помещения, частного дома или земельного участка под ИЖС, а также жилого помещения по договору долевого участия.