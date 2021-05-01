Программу льготной ипотеки для многодетных расширят

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможность использования многодетными семьями компенсации на погашение ипотечного кредита. Эти средства теперь можно будет использовать для покупки строящегося жилья или его ремонта.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСССергей Мальгавко/ТАСС
Речь в документе идет о софинансировании ипотечных кредитов в размере 450 тыс. рублей. Программа действует с сентября 2019 года и рассчитана на семьи, в которых с 1 января указанного года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. До сих пор эти средства можно было направить на приобретение жилого помещения, частного дома или земельного участка под ИЖС, а также жилого помещения по договору долевого участия.
Новый закон позволяет использовать средства государственного софинансирвоания также на:
- кредиты на покупку земли для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства;
- строительство объекта ИЖС;
- приобретение такого объекта в случае, даже если стройка не завершена;
- уплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива;
- оплату неотделимых улучшений или ремонта этих объектов;
- уплату страховых взносов по договорам их страхования.