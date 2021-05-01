Каким будущее апартаментов видят власти?

Для начала — это далеко не первый подход к снаряду. И многие эксперты уверены, что и не последний.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Александр Авилов/АГН «Москва»

Что мы имеем на данный момент. Есть два законопроекта. Один — от Минстроя . Его суть в том, чтобы в будущем запретить строить по факту жилье, а по документам нежилые помещения, а все, что уже построено и строится сейчас, — амнистировать, то есть признать жильем. И на этом поставить точку.

Депутаты же о прошлом не говорят ничего. А в будущем предлагают разрешить строить многофункциональные здания, чтобы там были и жилые, и нежилые помещения. Но, что очень важно, с возможностью прописаться в жилой части здания, с тарифами на коммуналку на уровне обычных квартир, зато с возможностью отхода от установленных для жилья норм по шумоизоляции, освещения и так далее — не в лучшую для жильцов сторону. И, опять же, без обязательств застройщиков обеспечивать эти самые многофункциональные здания инфраструктурой — школами, детсадами и так далее. То есть такой компромисс.

Судьба этого законопроекта пока выглядит сомнительной, считают эксперты. Он не отвечает на вопрос, что делать с уже построенными апартаментами. А разобраться в этой ситуации ранее требовал президент. В начале этого года Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2021 года обеспечить внесение в законы поправок, которые определят правовой статус апартаментов.

С учетом того, что Минстрой заговорил о возможности амнистировать построенные и строящиеся апартаменты, а потом «закрыть лавочку», рынок оживился. Так, по данным девелоперской компании Level Group, количество сделок на рынке апартаментов комфорт- и бизнес-класса Москвы в первом квартале 2021 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%. И это несмотря на то, что застройщики подняли цены.

При этом интерес к новым площадкам с их стороны заметно снизился, говорит председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова

Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой»: «Неопределенность в отношении правового статуса апартаментов и возможный запрет на их стройку, конечно же, заставляет девелоперов смотреть с опаской на такой вид продукции. И мы понимаем, что в этом году вывод апартаментов-новостроек упал с 24% до 17% на первичном рынке. И у нас даже формируется дефицит предложения. И сегодня на рынке площадок, конечно же, девелоперы охотнее берут статус «жилье».

Почему вопрос статуса апартаментов так важен и почему их до сих пор не могут приравнять к жилью? Потому что, как только это случится, власти придется ответить на резонный вопрос владельцев апартаментов: раз уж это теперь жилье, где мои школа, детсад, поликлиника, положенная мне по нормам свето- и шумоизоляция? А ответить на этот вопрос нечего.

С другой стороны, как-то приравнять апартаменты к жилью надо. Комментирует глава экспертного совета журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Валерия Мозганова.

Валерия Мозганова, обозреватель Business FM, глава экспертного совета журнала: «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» «Нам к 2030 году необходимо выходить на показатель 120 млн квадратных метров жилья в год. И пока пропорция там такая: 40 млн строят граждане, скажем так, в рамках строительства индивидуального, частных домов, и 80 млн строят застройщики в рамках индустриального домостроения. Чтобы эти 80 млн обеспечить, нам необходимо в том числе решить вопрос с будущим строительством апартаментов, чтобы те, кто будет подсчитывать эти квадратные метры, смогли апартквадраты включать в эту общую сумму. Тогда, может быть, еще там 80 млн мы и получим».