Россиян предупредили о риске потери жилья из-за новых правил

"Если дети не будут иметь долю в квартире, будет происходить отбор недвижимости у неплательщиков. Сейчас принимаются меры, которые направлены на защиту прав кредиторов и на уменьшение прав должников", — пояснил собеседник издания.
"Мы сталкиваемся с массовым мошенничеством. Доверчивые люди подписывают документы под залог квартиры. И из этих квартир россиян выставляют", — пояснил он и добавил, что, по наблюдениям, случаев такого мошенничества стало больше.
"Я уверен, что отбирать квартиры у тех, кто использовал материнский капитал для ипотеки, будут в исключительных случаях", — отметил он.