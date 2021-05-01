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Аналитик рассказал, кто из россиян потеряет жилье из-за новых правил

Прайм
1 час назад
Россияне, кто покупал квартиру в ипотеку с использованием материнского капитала, могут потерять свое жилье в случае, если не будут платить взносы по кредиту вовремя, пишет URA.RU со ссылкой на экономиста, члена генерального совета "Деловой России" Антона Любича.
Россиян предупредили о риске потери жилья из-за новых правил
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Помимо этого, недвижимости можно лишиться из-за действий мошенников, отметил собеседник издания.
Напомним, что российское правительство приняло постановление об упрощении использования материнского капитала: с 28 апреля стало необязательно оформлять долю детей в квартире сразу после оформления ипотеки.
"Если дети не будут иметь долю в квартире, будет происходить отбор недвижимости у неплательщиков. Сейчас принимаются меры, которые направлены на защиту прав кредиторов и на уменьшение прав должников", — пояснил собеседник издания.
Любич добавил, что отсутствие у детей доли в квартире даст банку возможность легче забрать недвижимость у неплательщиков.
Но Любич также отметил, что реальная опасность лишиться жилья исходит от мошенников.
"Мы сталкиваемся с массовым мошенничеством. Доверчивые люди подписывают документы под залог квартиры. И из этих квартир россиян выставляют", — пояснил он и добавил, что, по наблюдениям, случаев такого мошенничества стало больше.
В свою очередь экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с изданием не согласился с мнением коллеги.
"Я уверен, что отбирать квартиры у тех, кто использовал материнский капитал для ипотеки, будут в исключительных случаях", — отметил он.
Недвижимость,Игорь Николаев,Деловая Россия,Правительство РФ,
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