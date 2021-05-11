Цены на жилье начнут расти летом

В российской столице цены на жилье летом текущего 2021 года не упадут, даже если отменят льготную ипотеку, пишет "Российская газета" со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.

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По их мнению, спрос на недвижимость застройщики будут подогревать при помощи различных акций и специальных предложений.

Как заявила совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова, ждать снижения цен ни на первичном рынке, ни на "вторичке", не стоит.

Одна из причин на поверхности — дорожают строительные материалы. Прежде всего, речь идет о бетоне и металле.

Именно поэтому цены на жилье в Москве продолжат расти, но уже не так резко, как в прошлом 2020 году.

Сейчас средняя цена квадратного метра на первичном рынке Москвы варьируется около 225 тысяч рублей. По итогам 2021 года, прогнозируют специалисты, "первичка" вырастет в цене примерно еще на 10-15%.