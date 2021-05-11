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Россиянам рассказали, как изменятся цены на жилье летом

Праймиещё 3
12 часов назад
В российской столице цены на жилье летом текущего 2021 года не упадут, даже если отменят льготную ипотеку, пишет "Российская газета" со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.
Цены на жилье начнут расти летом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По их мнению, спрос на недвижимость застройщики будут подогревать при помощи различных акций и специальных предложений.
Как заявила совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова, ждать снижения цен ни на первичном рынке, ни на "вторичке", не стоит.
Одна из причин на поверхности — дорожают строительные материалы. Прежде всего, речь идет о бетоне и металле.
Именно поэтому цены на жилье в Москве продолжат расти, но уже не так резко, как в прошлом 2020 году.
Сейчас средняя цена квадратного метра на первичном рынке Москвы варьируется около 225 тысяч рублей. По итогам 2021 года, прогнозируют специалисты, "первичка" вырастет в цене примерно еще на 10-15%.
Вторичка прибавит к ценнику около 10%.
Недвижимость,"Российская газета",
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