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ЦБ назвал регионы, где набрали больше всего ипотек

News.ruиещё 2
2 часа назад
Центробанк РФ составил список самых популярных российских регионов для ипотеки. Так, больше всего кредитов в марте текущего года было выдано в Москве (13,2 тысячи), Подмосковье (10,2 тысячи) и Санкт-Петербурге (8,4 тысячи).
Банк России назвал самые популярные регионы для ипотеки
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressKonstantin Kokoshkin/Global Look Press
В топ-5 вошла Тюменская область — 7,4 тысячи и Свердловская область — 6,4 тысячи. В десятке лидеров Башкирия (6,4 тысячи), Татарстан (6,3 тысячи), Кубань (5,8 тысячи), Новосибирская область (5 тысячи) и Челябинская область (5 тысячи).
При этом ранее сообщалось, что самые высокие средние ставки по ипотеке в I квартале 2021 года зафиксированы в Чечне, Севастополе и Туве. В целом в Крыму ипотеку можно взять под 7,61%, а, например, в Ингушетии — 7,62%, пишет ТАСС.
Средневзвешенная ставка по ипотеке в столице превысила показатель по России — 7,46%, в Московской области — 7,36%, в Санкт-Петербурге средняя ставка по ипотеке, наоборот, оказалась ниже среднероссийского уровня и достигла 7,22%, а в Ленобласти — 7,18%.
При рассмотрении заявки на ипотечное кредитование банк может смутить не только доход потенциального заёмщика, сфера деятельности и финансовое положение компании, в которой он работает, но даже источник средств на первоначальный взнос. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат, член совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский.
Недвижимость,Ипотека,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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