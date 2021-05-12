Россияне смогут получить участки в Арктике бесплатно

Участки будут предоставлять по упрощённой схеме. При этом в течение полугода после включения новых арктических территорий в программу «Дальневосточный гектар» принять в ней участие смогут только жители этих регионов. Затем осваивать арктические земли смогут все остальные россияне и участники госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа.