Россияне смогут получить участки в Арктике бесплатно

Документ внесен правительством
19 апреля. Предлагается распространить действие программы «Дальневосточный гектар» на территории, расположенные в Арктике. Земельные участки, выданные по этой программе, можно будет использовать для строительства дома, для бизнеса и сельского хозяйства. Срок безвозмездного пользования землей составит 5 лет, а затем участок в случае успешного освоения можно будет оформить в собственность или заключить на него договор аренды. В кабмине считают, что законопроект соответствует целям социально-экономического развития Арктической зоны и учитывает интересы жителей этих территорий.