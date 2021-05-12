Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россияне смогут получить участки в Арктике бесплатно

Парламентская газета
4 часа назад
Людям предлагают дать возможность бесплатно получать в пользование участки размером до одного гектара в Арктической зоне. Такой законопроект ( 1153945-7) планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
Россияне смогут получить участки в Арктике бесплатно
Фото: PIXABAY.COM PIXABAY.COM
Документ внесен правительством 19 апреля. Предлагается распространить действие программы «Дальневосточный гектар» на территории, расположенные в Арктике. Земельные участки, выданные по этой программе, можно будет использовать для строительства дома, для бизнеса и сельского хозяйства. Срок безвозмездного пользования землей составит 5 лет, а затем участок в случае успешного освоения можно будет оформить в собственность или заключить на него договор аренды. В кабмине считают, что законопроект соответствует целям социально-экономического развития Арктической зоны и учитывает интересы жителей этих территорий.
Участки будут предоставлять по упрощённой схеме. При этом в течение полугода после включения новых арктических территорий в программу «Дальневосточный гектар» принять в ней участие смогут только жители этих регионов. Затем осваивать арктические земли смогут все остальные россияне и участники госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа.
Недвижимость,Госдума,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители