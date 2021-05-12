Мишустин анонсировал продление льготной ипотеки

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», правительство России приняло до 1 июля 2021 года программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках стоимостью до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до шести миллионов для остальных регионов с первоначальным взносом от 15%.
«По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и форматах продолжения (программы льготной ипотеки. — Прим. ред.)», — сообщил сегодня Мишустин в ходе выступления в Государственной думе.
Также он рассказал, что около 45 тысяч семей взяли льготные кредиты на покупку жилья в сельской местности, а благодаря «Дальневосточной ипотеке» жилищные условия смогли улучшить тысячи семей.
Ранее в компании ДОМ.РФ сообщили, что по итогам прошлого года банки выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Это больше, чем в 2019-м, на 35% в количественном выражении и на 50% — в денежном. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко назвал причинами роста выдачи ипотеки снижение ставок по рыночным кредитам с 10-11% до 8% и льготные программы.