В Москве сдают комнату за 16 млн рублей

В Москве продается около 900 комнат, самая дорогая из них обойдется покупателям в 16 миллионов рублей. Об этом со ссылкой «Агентство инвестиций в недвижимости Москвы» пишет
«Лента.ру».
По информации риэлторов, самая дорогая комната, из представленных на рынке жилья Москвы, находится в одной из коммунальных квартир в Мещанском районе. Общая площадь ее — 33 квадратных метра.
При этом цена самого дешевого предложения - 2,35 миллиона рублей. В такую сумму покупателям обойдется 14-метровая комната в районе Фили.
Риэлторы уточнили, что под продажей комнаты часто подразумевается три варианта сделки: просто продажа доли в квартире, продажа доли, относительно которой есть решение суда о праве пользования, и продажа комнаты, имеющей свой кадастровый номер.
«Цена зависит о того, сколько жильцов в квартире: чем больше, тем дешевле. Также цена зависит от количества комнат в квартире», - пояснили эксперты, порекомендовав при покупке тщательно проверять документы, обращать внимание на места общего пользования и на коридор.
«Рамблер» писал, что в апреле лидером роста цен на недвижимость на вторичном рынке стала Пенза, за неполный месяц квадратный метр там подорожал на 6,43%, до 57,7 тысячи рублей. Второе место занял Улан-Удэ, где квадратный метр вторичного жилья в апреле вырос в цене на 5,35%. При этом в Москве вторичка подорожала на 2,08% за месяц. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве составила 251,5 тысячи рублей.