В Москве сдают комнату за 16 млн рублей

В Москве продается около 900 комнат, самая дорогая из них обойдется покупателям в 16 миллионов рублей. Об этом со ссылкой «Агентство инвестиций в недвижимости Москвы» пишет «Лента.ру».

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По информации риэлторов, самая дорогая комната, из представленных на рынке жилья Москвы, находится в одной из коммунальных квартир в Мещанском районе. Общая площадь ее — 33 квадратных метра.

При этом цена самого дешевого предложения - 2,35 миллиона рублей. В такую сумму покупателям обойдется 14-метровая комната в районе Фили.

Риэлторы уточнили, что под продажей комнаты часто подразумевается три варианта сделки: просто продажа доли в квартире, продажа доли, относительно которой есть решение суда о праве пользования, и продажа комнаты, имеющей свой кадастровый номер.

«Цена зависит о того, сколько жильцов в квартире: чем больше, тем дешевле. Также цена зависит от количества комнат в квартире», - пояснили эксперты, порекомендовав при покупке тщательно проверять документы, обращать внимание на места общего пользования и на коридор.