Риск развития ипотечного кризиса в России достаточно велик, говорится в сообщении ГК «Балтийская Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру». На рынке жилья есть явные признаки перегрева, подчеркивают эксперты.

Специалисты компании сравнили российских ипотечников с американскими из 2007 года — тогда в США лопнул ипотечный пузырь, что повлекло за собой мировой финансовый кризис.

«К сожалению, не все оценивают свои возможности в долгой перспективе адекватно, видя возможность купить квартиру в кредит под такой [низкий] процент, — сетуют эксперты. — Также риск увеличивается, если банки не пересмотрят политику скоринга заемщиков. Конечно, ситуация в России не такая печальная, как была в США, где одновременно заемщики имели по пять ипотек без какой-либо проверки их платежеспособности».

В перегреве на рынке жилья, по мнению специалистов, «виновны все»: застройщики, поставщики стройматериалов и банкиры, снизившие требования к заемщикам.

«Если говорить о признаках перегрева, то к ним в первую очередь можно отнести резкий рост цен на жилье. "Дешевые" ставки сильно подогрели спрос, и как логичное следствие — рост цен», — поясняют эксперты.

«Отвечая на вопрос о том, кто виноват в ситуации, можно ответить так: виновных нет, но все виновны», — заключают они.

[Forwarded from Daria Zar]

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает необходимым вернуть к допандемийному уровню надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом - от 15 до 20%.

Надбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом были снижены с 1 апреля 2020 года и теперь зависят от долговой нагрузки заемщиков. Чем выше надбавки, тем менее выгодным является для банка выдача кредита, при прочих равных это ведет или к отказу в одобрении кредита или к повышению ставки по нему.

Банк России видит признаки перегрева на рынке ипотеки и снижение качества ипотечных кредитов.

Рамблер

"В прошлом году в целом цены на жилье выросли гораздо выше инфляции, а предварительные данные первого квартала показывают, что рост цен продолжается, - сказала Набиуллина на пресс-конференции. - Нужно нормализовать темпы роста ипотеки и, прежде всего, смотреть на доступность жилья, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг".

Набиуллина отметила быстрый рост спроса на жилье в качестве инвестиций (для сдачи в аренду или последующей перепродажи). По данным опроса крупнейших застройщиков, проведенного Банком России, доля инвестиционного спроса на первичном рынке жилья (по площади квартир) в январе-ноябре 2020 года составляла 9-10%. Инвестиционный спрос стал одной из причин повышения цен на жилье, уже к началу этого года он как минимум в крупнейших городах перекрыл выгоду от снижения ставок по ипотеке.

Центробанк РФ составил список самых популярных российских регионов для ипотеки. Так, больше всего кредитов в марте текущего года было выдано в Москве (13,2 тысячи), Подмосковье (10,2 тысячи) и Санкт-Петербурге (8,4 тысячи), сообщило издание Ura.ru.

В топ-5 вошла Тюменская область — 7,4 тысячи и Свердловская область — 6,4 тысячи. В десятке лидеров Башкирия (6,4 тысячи), Татарстан (6,3 тысячи), Кубань (5,8 тысячи), Новосибирская область (5 тысячи) и Челябинская область (5 тысячи).

При этом ранее сообщалось, что самые высокие средние ставки по ипотеке в I квартале 2021 года зафиксированы в Чечне, Севастополе и Туве. В целом в Крыму ипотеку можно взять под 7,61%, а, например, в Ингушетии — 7,62%, пишет ТАСС.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в столице превысила показатель по России — 7,46%, в Московской области — 7,36%, в Санкт-Петербурге средняя ставка по ипотеке, наоборот, оказалась ниже среднероссийского уровня и достигла 7,22%, а в Ленобласти — 7,18%.

При рассмотрении заявки на ипотечное кредитование банк может смутить не только доход потенциального заёмщика, сфера деятельности и финансовое положение компании, в которой он работает, но даже источник средств на первоначальный взнос. Об этом рассказал адвокат, член совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадий Нефедовский.

Доля россиян, для которых ипотека стала первым в жизни кредитом, за год увеличилась более чем вдвое и превысила 6%. Как правило, дебютными для россиян становятся POS-кредиты и микрозаймы.

Данные о первых займах россиян содержатся в исследовании IDF Eurasia, сообщил «Коммерсантъ». По итогам первого квартала 2021 года доля заёмщиков, которые в качестве первого кредита оформили ипотеку, составила 6,4%. За год показатель увеличился почти в 2,4 раза. За аналогичный период 2020 года он составлял 2,7%.

По мнению гендиректора финансового маркетплейса «Юником24» Юрия Кудрякова, рост доли ипотеки в первых кредитах в том числе связан с падением ставок за 2020 год. Доступность жилищных займов увеличили льготные программы.

Наиболее популярными первыми займами являются POS-кредиты (на конкретный товар в торговой точке, 33,2%) и микрозаймы (23,7%). За год показатели увеличились на 4,8 и 8,2 п. п. соответственно. Более трети (37%) респондентов, которые назвали микрозайм своим первым кредитом, объяснили обращение в МФО нуждой. Каждый пятый (20%) отправился за микрозаймом из-за отказов банка.

POS-кредиты отличаются целевым использованием и небольшой средней суммой, что снижает риски, отметил аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский . Он добавил, что большинство таких кредитов представляют собой беспроцентные рассрочки. Дужинский назвал их отличным способом открыть свою кредитную историю.

В то же время снизились доли тех, кто впервые обращался за кредитом в виде наличных или кредитных карт. По итогам I квартала 2021 года показатели составили 17,6% (–2,7 п. п.) и 12,3% (–3,9 п. п.) соответственно. Куда существеннее сократилась доля россиян, которые в качестве первого займа оформили автокредит. Показатель упал более чем вдвое — с 16,9% до 6,8% за год. Аналитики назвали причиной рост цен на автомобили и увеличение средней суммы автокредита.

В марте 2021 года средний размер стоимости ипотечного кредита в России достиг исторического максимума и составил 3,14 млн рублей. В то же время россияне стали массово отказываться от уже одобренной банком ипотеки в надежде повторно оформить кредит на более выгодных условиях.

По микрозаймам россияне тоже бьют рекорды. Общий объём таких кредитов в России в марте достиг отметки в 178,7 млрд рублей, прибавив за год более 30%.

Примерно треть россиян, получивших предварительное одобрение по заявке на ипотеку, отказываются от получения кредита в надежде найти более выгодную процентную ставку, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки "Online-Ipoteka", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Примерно треть клиентов, получивших предварительное одобрение по заявке на ипотеку, отказывается от получения кредита. Самая распространенная причина — размер процентной ставки", — отмечается в исследовании.

По данным экспертов, более 50% добровольно отказавшихся от ипотеки россиян рассчитывают получить ставку ниже 7,5% годовых, в то время как размер дохода не позволяет им рассчитывать на такую цифру.

Около 20% участников исследования не устраивает срок кредита: такие заемщики планируют расплатиться с кредитором максимум за 10 лет, в то время их коэффициент "платеж/доход" соответствует сроку кредитования от 20 лет.

Примерно 15% после отказа принимают решение арендовать жилье, около 10% потенциальных заемщиков откладывают оформление ипотечного договора в надежде дождаться более низких ставок или снижения цен на недвижимость, а в 5% случаев клиенты прерывают коммуникацию с кредитной организацией без объяснения причин.

"На мой взгляд, проблему может решить активная работа компаний с населением в части программ финансовой грамотности, низкий уровень которой является причиной немотивированного отказа от действительно необходимых людям услуг", — сказала генеральный директор онлайн-супермаркета ипотеки Ирина Григорьева.

Компания провела исследование в апреле, в нем приняло участие 7500 потребителей финансовых услуг по всей России.

Некоторые российские банки начали пересматривать условия своих продуктов и повысили ставки по ипотеке. Жилищные кредиты начали дорожать, после того как Центробанк (ЦБ) повысил ключевую ставку до 4,5%.

По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», ставки по жилищным ссудам и рефинансированию подняли Интерпрогрессбанк , банк «Хлынов», БЖФ и Промтрансбанк . Показатели выросли на 0,1–0,9%, отметили «Известия».

К изменению ставок по жилищным займам готовятся и в некоторых крупных банках. В МТС Банке планируют пересмотреть условия в начале апреля, а банк «Зенит» назвал конкретную дату корректировки — 5 апреля.

В свою очередь, в Новикомбанке рассказали, что, несмотря на повышение ключевой ставки и прогнозируемый рост ипотечных ставок, снизили проценты на жилищный заём на 0,3%, а на рефинансирование — на 0,6%.

Как отметил директор по маркетингу «Сравни.ру» Никита Самарин, при формировании ипотечных ставок банки учитывают изменения макроэкономических факторов, поэтому ожидать резких изменений не стоит.

По данным Центробанка, к 1 февраля 2021 года на долю ипотеки приходится почти четверть выданных физическим лицам кредитов, а общая задолженность россиян по жилищным займам составила 9,4 трлн рублей.

19 марта ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 4,5% годовых. Повышение произошло впервые с декабря 2018 года. Регулятор предупредил, что в ближайшее время ставка может быть повышена ещё несколько раз

К концу 2020 года долги россиян по ипотеке впервые в истории превысили отметку в 9 трлн рублей, сообщали СМИ со ссылкой на данные ЦБ. В декабре объём выданных кредитов установил абсолютный исторический максимум и составил 560,1 млрд рублей.

Реклама ипотечного кредитования не соответствует действительности, так как, покупая квартиру в кредит, человек не становится ее владельцем. Об этом заявил миллиардер Игорь Рыбаков

Раблер

«Многие покупают квартиры, потому что очень большое предложение „заманух“ со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Эта реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. Реклама пишет нам о довольных домашних хозяйствах», — заявил Рыбаков в видеозаписи, опубликованной в собственном telegram-канале.

Миллиардер подчеркнул, что в рекламах ипотек содержится недостоверная информация, так как взятая в кредит квартира не принадлежит владельцу. «Долг, длиннющий долг, который они должны обслуживать. Вот что у них есть», — резюмировал он.