Квартира в Москве за несколько часов подорожала в три раза

Как передает Лента.ру, соответствующие данные содержатся в материалах агентства Skolkovo Realty.
Площадь квартиры в Пресненском районе Москвы, стоимость которой 2,69 миллиарда рублей, превышает 900 квадратных метров.
В целом, как выяснили эксперты, каждая десятая квартира на вторичном рынке жилья продается по цене более 100 миллионов рублей.
Больше всего квартир, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей, продается в сегменте четырехкомнатных объектов. В Москве таких предложений около 1,5 тысячи.
Фото: из открытых источников