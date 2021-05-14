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Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая квартира Москвы

runews24.ruиещё 2
6 часов назад
Квартира в Москве за несколько часов подорожала в три раза
Фото: runews24.rurunews24.ru
Как передает Лента.ру, соответствующие данные содержатся в материалах агентства Skolkovo Realty.
Площадь квартиры в Пресненском районе Москвы, стоимость которой 2,69 миллиарда рублей, превышает 900 квадратных метров.
В целом, как выяснили эксперты, каждая десятая квартира на вторичном рынке жилья продается по цене более 100 миллионов рублей.
Больше всего квартир, стоимость которых превышает 100 миллионов рублей, продается в сегменте четырехкомнатных объектов. В Москве таких предложений около 1,5 тысячи.
 
Фото: из открытых источников
Недвижимость,
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