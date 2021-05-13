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В Москве побит исторический рекорд стоимости жилья

Алиса Селезнёва
8 часов назад
В апреле средняя стоимость квадратного метра жилья в Московском регионе превысила 200 тысяч рублей, что стало новым историческим рекордом. Об этом со ссылкой на материалы ЦИАН пишет «Лента.ру».
По данным ЦИАН, стоимость квадратного метра жилья в столице за год выросла на 25% и к началу мая достигла в новостройках 255 тысяч рублей. В Московской области квадратный метр стоит 121,3 тысячи рублей.
Всего к началу мая на первичном рынке недвижимости в Московском регионе продаются 63 тысячи квартир и апартаментов.
«Локальный всплеск активности однозначно ожидается в конце мая-июне, который, вероятно, можно будет сравнить с осенними показателями спроса», - пояснили аналитики.
При этом в апреле этого года выручка девелоперов оказалась почти в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года – 179 млрд рублей против 66 млрд.
«Рамблер» писал, что ранее стала известна стоимость самой дорогой комнаты в Москве. Комната площадью 33 квадратных метра находится в одной из коммунальных квартир в Мещанском районе и обойдется покупателям в 16 миллионов рублей.
Недвижимость,Видео,ЦИАН,Lenta.ru,
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