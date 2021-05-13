В Москве побит исторический рекорд стоимости жилья

В апреле средняя стоимость квадратного метра жилья в Московском регионе превысила 200 тысяч рублей, что стало новым историческим рекордом. Об этом со ссылкой на материалы ЦИАН пишет «Лента.ру».

По данным ЦИАН, стоимость квадратного метра жилья в столице за год выросла на 25% и к началу мая достигла в новостройках 255 тысяч рублей. В Московской области квадратный метр стоит 121,3 тысячи рублей.

Всего к началу мая на первичном рынке недвижимости в Московском регионе продаются 63 тысячи квартир и апартаментов.

«Локальный всплеск активности однозначно ожидается в конце мая-июне, который, вероятно, можно будет сравнить с осенними показателями спроса», - пояснили аналитики.

При этом в апреле этого года выручка девелоперов оказалась почти в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года – 179 млрд рублей против 66 млрд.