Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Бизнес нашел способ резко снизить цены на новостройки

Ura.Ruиещё 1
1 час назад
Стоимость квартир в новостройках можно снизить на 15%, если изменить процедуру подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. С инициативой обратились к вице премьеру Марату Хуснуллину представители «Деловой России».
Бизнес нашел способ снизить цены на новостройки
Фото: ТАССТАСС
«Бизнес предложил упростить процедуру подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям. Для этого нужно законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами», — передают «Известия».
Кроме того, предлагают на уровне Градостроительного кодекса разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Отмечается, что сейчас девелоперам приходится оплачивать создание сетей при возведении первой очереди. По мнению председателя комитета «Деловой России» по строительству Владимира Кошелева, эти меры снизят себестоимость недвижимости на 15%. При этом конечная цена квартир снизится на 3-5%. Эксперты также полагают, что предлагаемые меры сократят сроки строительства домов.
Ранее сообщалось, что цены на жилье в России в 2021 году вырастут на 10-15%. Эксперты прогнозируют удорожание первичных объектов на 10—15%, вторичного рынка — в рамках уровня инфляции 5—6. При этом цены на недвижимость уже достигли исторического максимума. Стоимость жилья за год увеличилась на 19,8%.
Недвижимость,Марат Хуснуллин,Деловая Россия,газета "Известия",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители