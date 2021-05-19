Бизнес нашел способ снизить цены на новостройки

Кроме того, предлагают на уровне Градостроительного кодекса разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Отмечается, что сейчас девелоперам приходится оплачивать создание сетей при возведении первой очереди. По мнению председателя комитета «Деловой России» по строительству Владимира Кошелева, эти меры снизят себестоимость недвижимости на 15%. При этом конечная цена квартир снизится на 3-5%. Эксперты также полагают, что предлагаемые меры сократят сроки строительства домов.