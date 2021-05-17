Стали известны предпочтения россиян в выборе квартир

Большинство жителей России, планирующих покупку жилья в ближайшие пять лет, хотели бы приобрести двух- или трехкомнатную квартиру площадью от 55 до 70 квадратных метров. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Дом.рф»
и ВЦИОМ
.
85% респондентов с доходами не ниже средних, планирующих покупку недвижимости в ближайшие пять лет, рассматривают возможность приобретения квартиры с двумя или тремя комнатами.
О намерении купить однокомнатную квартиру заявили 6% опрошенных. 9% задумываются о покупке четырехкомнатного жилья.
В зависимости от размера семьи, цифры варьируются. Так, 62% одиноко живущих респондентов хотят купить двухкомнатную квартиру, 22% задумываются о трех комнатах, 12% - об однокомнатной квартире, и 4% - о четырехкомнатной.
Семьи из двух или трех человек в 48% случаев задумываются о покупке трехкомнатной квартиры, еще 42% собираются покупать двухкомнатную.
В семьях из четырех человек 52% респондентов заявили о намерении приобрести трехкомнатное жилье, 28% - двухкомнатное.
Как сообщал «Рамблер», по данным портала ЦИАН
, рост цен на новостройки в мае замедлился и составил в среднем 0, 2 %. В марте и апреле цены выросли на 1, 7% и 1, 7 % соответственно.