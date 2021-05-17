Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Стали известны предпочтения россиян в выборе квартир

Вероника Полынина
35 минут назад
Большинство жителей России, планирующих покупку жилья в ближайшие пять лет, хотели бы приобрести двух- или трехкомнатную квартиру площадью от 55 до 70 квадратных метров. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования «Дом.рф» и ВЦИОМ.
Стали известны предпочтения россиян в выборе квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости
85% респондентов с доходами не ниже средних, планирующих покупку недвижимости в ближайшие пять лет, рассматривают возможность приобретения квартиры с двумя или тремя комнатами.
О намерении купить однокомнатную квартиру заявили 6% опрошенных. 9% задумываются о покупке четырехкомнатного жилья.
В зависимости от размера семьи, цифры варьируются. Так, 62% одиноко живущих респондентов хотят купить двухкомнатную квартиру, 22% задумываются о трех комнатах, 12% - об однокомнатной квартире, и 4% - о четырехкомнатной.
Семьи из двух или трех человек в 48% случаев задумываются о покупке трехкомнатной квартиры, еще 42% собираются покупать двухкомнатную.
В семьях из четырех человек 52% респондентов заявили о намерении приобрести трехкомнатное жилье, 28% - двухкомнатное.
Как сообщал «Рамблер», по данным портала ЦИАН, рост цен на новостройки в мае замедлился и составил в среднем 0, 2 %. В марте и апреле цены выросли на 1, 7% и 1, 7 % соответственно.
Недвижимость,ЦИАН,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители