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Должников могут лишить единственного жилья

News.ru
2 часа назад
Конституционный суд России повторно потребовал законодательно урегулировать правила, по которым единственное жильё граждан-должников может быть изъято в счёт долга. Об этом сообщает РБК.
Должников могут лишить единственного жилья
Фото: ТАССТАСС
В случае одобрения инициативы, у недобросовестных должников и граждан-банкротов можно будет изымать единственное жильё. Речь идёт о роскошных апартаментах, метраж которых превышает санитарную норму жилой площади на человека. При этом взамен людям должны быть предоставлены более скромные квартиры.
Как уточняется, соответствующее предложение направлено КС в Госдуму. В случае его одобрения, изменения внесут в закон о банкротстве и в Гражданский процессуальный кодекс.
Отмечается, что некоторые суды принимали решения об обращении взыскания на имущество, которое было единственным жильём должников, с 2012 года, а в обоснование приводили позицию, изложенную в постановлении КС. При этом на деле такие решения не исполнялись из-за отсутствия законодательного регулирования процедуры обращения взыскания.
Ранее сообщалось, что родственников и других связанных с должником людей могут начать привлекать к ответственности наравне с задолжавшими. Прецедент создало решение Верховного суда, который удовлетворил ходатайство кредиторов по одному из дел о взыскании долга.
Недвижимость,Госдума,
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