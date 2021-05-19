Должников могут лишить единственного жилья

Конституционный суд России повторно потребовал законодательно урегулировать правила, по которым единственное жильё граждан-должников может быть изъято в счёт долга. Об этом сообщает РБК.

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В случае одобрения инициативы, у недобросовестных должников и граждан-банкротов можно будет изымать единственное жильё. Речь идёт о роскошных апартаментах, метраж которых превышает санитарную норму жилой площади на человека. При этом взамен людям должны быть предоставлены более скромные квартиры.

Как уточняется, соответствующее предложение направлено КС в Госдуму . В случае его одобрения, изменения внесут в закон о банкротстве и в Гражданский процессуальный кодекс.

Отмечается, что некоторые суды принимали решения об обращении взыскания на имущество, которое было единственным жильём должников, с 2012 года, а в обоснование приводили позицию, изложенную в постановлении КС. При этом на деле такие решения не исполнялись из-за отсутствия законодательного регулирования процедуры обращения взыскания.