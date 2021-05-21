Россиянам усложнят получение ипотеки

Банк России с 1 августа ужесточает регулирование выдачи ипотеки с первым взносом менее 20%, говорится в сообщении Центробанка.

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«Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года», - говорится в сообщении.

Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки гражданина, берущего заем.

Как пояснил регулятор, с середины прошлого года значительно ускорился рост цен на жилую недвижимость, заметно опережая увеличение доходов граждан. В этих условиях возросла значимость величины первоначального взноса по ипотечным кредитам, который отражает степень обеспеченности кредита и является одним из ключевых факторов риска в ипотечном кредитовании.