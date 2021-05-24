Квартиру в центре Сочи решили продать за 2 млрд рублей

В Сочи собственник двухкомнатной квартиры в центре города выставил её на продажу более чем за 2,13 млрд рублей. Рыночная стоимость недвижимости оценивается в 100 раз меньше.

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Двушка находится в жилом комплексе «Красная площадь» на улице Войкова. Площадь объекта составляет 91 кв. м, следует из объявления на «Циане»

Квартира располагается на 11-м этаже 21-этажного дома. В ней сделан евроремонт. В описании отмечается, что недвижимость удобно распланирована на две отдельные спальные комнаты и кухню с выходом на просторную лоджию.

Дом, в котором находится квартира, построен в 2014 году. Здание расположено недалеко от морского вокзала, Зимнего театра, парка «Ривьера», дендрария и других достопримечательностей центрального Сочи.

При этом рекомендованная «Цианом» рыночная стоимость этой квартиры составляет 20,07 млн рублей. Это в 106 раз меньше, чем цена, которую выставил собственник жилья. Для сравнения: в этом же комплексе двушки площадью 142–150 кв. м продают за 18–75 млн рублей.

Ранее «Секрет» писал , что недвижимость в Сочи почти догнала в цене московскую. К резкому росту стоимости курортного жилья привели ограничения перелётов в другие страны и льготная ипотека.