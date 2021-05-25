Риелторы: Цены на апартаменты в Москве будут активно расти

Стоимость жилья в Москве продолжит постепенно повышаться, однако апартаменты, квартиры в домах около будущих станций метро, а также домах, попавших под реновацию, в ближайшем будущем могут дорожать активнее. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов.

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Апартаменты до конца года могут вырасти цене на 10-12% по отношению к текущему уровню цен, заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов

Как отметил эксперт, квартиры, которые попали в первую волну реновации, могут подорожать на 12-14%. Он подчеркнул, что в таких домах сегодня продается очень мало лотов. Что касается «вторички», то, по мнению Попова, она станет дороже на 5-7%.

Средняя цена квадратного метра в новостройках старой Москвы по итогам I квартала 2021 года выросла на 20% по отношению к такому же периоду 2020 года, заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая . Средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке новой Москвы поднялась на 32%. На вторичном рынке цены повысились на 21% в старой Москве и на 15% - в новой, указала главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.

По мнению Литинецкой, ждать снижения цен на недвижимость не стоит. Однако на «вторичке», как отметила эксперт, темпы роста будут ниже в связи с более низким спросом.

Наиболее активно будут расти цены на новостройки самых востребованных сегментов, то есть на массовое жилье и объекты бизнес-класса, добавила Литинецкая. На рост цен будут влиять такие факторы, как повышенный уровень интереса к ипотеке, дефицит рабочих рук на строительных площадках и существенное подорожание строительных материалов, пояснила она.