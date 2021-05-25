В Москве закончились новостройки дешевле ₽200 тысяч за «квадрат»

Средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента во всех округах старой Москвы превысила 200 тысяч рублей в апреле 2021 года. Это следует из отчета компании «Метриум», опубликованного на ее сайте.

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Как отмечается, это произошло впервые за всю историю наблюдений.

Средняя цена квадратного метра в массовом сегменте старой Москвы в целом по рынку за 12 месяцев выросла на 25%, а стоимость квартиры — на 12%.

В среднем за месяц стоимость квадратного метра первичного жилья в Москве увеличилась на 4%. В апреле 2021 года средняя квартира оценивалась в 12,28 млн рублей, а в апреле прошлого года она обходилась в 10,98 млн рублей. Вместе с тем средняя площадь такого жилья сократилась с 58,5 кв. м до 52,5 кв. м.

Последний округ, в котором в марте наблюдалось сохранение среднего уровня цен ниже 200 тысяч рублей за кв. м, – ЮЗАО. В апреле стоимость квадратного метра там выросла до 210 тысяч рублей. Сегодня это минимальный уровень средних цен среди округов Москвы.

В СВАО средняя цена квадратного метра в новостройке массового сегмента достигает 218 тысяч рублей за 1 кв. м, в ЮВАО — 225 тысяч рублей, в ЮАО — 226 тысяч рублей, в САО — 240 тысяч рублей, в ВАО — 248 тысяч рублей, в СЗАО — 254 тысяч рублей и в ЗАО — 259 тысяч рублей.

Квадратный метр растет в цене в связи с растущей инфляцией и высокой активностью покупателей, а также в связи со снижением предложения, указала управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая . По ее словам, застройщики перекладывают повышающуюся себестоимость строительства на конечных покупателей и осторожно управляют объемом предложения, который только предстоит построить.

Литинецкая отметила, что сегодня продается лишь 10 тысяч квартир в массовом сегменте, что очень мало. Это создает сложности в выборе подходящего варианта для покупателя.