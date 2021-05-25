Суд запретил дачникам разводить живность без согласия соседей

Такие строгие правовые позиции заложены в одном из обзоров судебной практики кассационного суда. Примером, на который теперь должны ориентироваться нижестоящие судебные инстанции, а с ними и все землевладельцы страны, стал спор в Белгороде.

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Некая местная жительница подала иск к соседям, которые на своем участке занялись разведением кур и кроликов. Постройки, в которых вся эта живность активно благоухала и радовалась жизни, были размещены вдоль границы участка. Кто когда-нибудь жил рядом с чужим курятником, тот знает, какое это удовольствие. На юридическом же языке соседские эмоции звучат так: "Названные действия ответчиков нарушают права истца на благоприятную среду обитания, использование земельного участка для проживания и отдыха". Мнения нижестоящих инстанций по поводу живности разделились. Одни люди в мантиях предписали изгнать кроликов и примкнувших к ним кур с участка, другие, наоборот, сжалились. Мол, не доказано, что "содержание ответчиками кур и кроликов на земельном участке является причиной распространения зловонного запаха на прилегающей территории". То есть кроличьи радости существовали отдельно, соседское зловоние как бы отдельно. Однако любой, кто близко знает кроликов, согласится: только очень лукавый юрист способен не уловить никакой связи между животными и ароматами. Обычный же человек, если рядом живет кроличья семья, как правило, не удивляется тому, что ему регулярно хочется наморщить нос.

Это подтвердил и Первый кассационный суд общей юрисдикции, сказавший свое веское слово: курятники и крольчатники должны быть закрыты. "В статье 42 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на благоприятную окружающую среду. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона", - подчеркнул кассационный суд в своем обзоре судебной практики. Согласно Земельному кодексу владельцы земельных участков обязаны использовать участки в соответствии с их целевым назначением и соблюдать санитарно-гигиенические, противопожарные и иные правила.

"Судом первой инстанции был установлен факт использования ответчиками земельного участка, смежного с земельным участком истца, не по целевому назначению, что нашло свое подтверждение совокупностью доказательств, в том числе объяснениями сторон, показаниями свидетелей", - подчеркивается в обзоре.

Раз все указывает на то, что курятники и крольчатники реальны, то "вывод об отсутствии доказательств нарушения субъективного права истца содержанием ответчиками на принадлежащем им земельном участке животных и птиц не может быть признан законным и обоснованным".

Еще один довод, которым защищались ответчики: мол, курятники - не капитальные строения, и вообще юридически это никакая не недвижимость. А значит, сносить нельзя. Но и этот аргумент был опровергнут третьей инстанцией.

"Возведенная ответчиками постройка для содержания животных является объектом вспомогательного назначения, разрешения на ее строительство не требуется (подпункт 3 пункта 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), однако данное строение должно возводиться с соблюдением противопожарных и санитарных требований, с соблюдением целевого назначения земли", - пояснил Первый кассационный суд.

Иными словами, снести можно все, и особенно то, что нетвердо стоит на земле и плохо пахнет.

"Граждане обязаны не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания", сказано в обзоре.

Поэтому любой человек, у которого за забором что-то закудахтало или захрюкало, в принципе может смело подавать иск. Правда, конечно, судиться можно исключительно в жилой зоне: если по соседству находится, например, дача. Как поясняют юристы, многое зависит от целевого назначения участка. Если рядом земля, предназначенная для сельского хозяйства, а сосед - фермер, то закон, скорее всего, его защитит. Также некоторые участки выдаются под личное подсобное хозяйство. Поэтому в каждом случае суд будет разбираться индивидуально. Вряд ли стоит ожидать массового сноса курятников.

Хозяева завели кур и кроликов на своем участке прямо в черте города. Но эта земля юридически не предназначена для сельского хозяйства

Кстати, птиц люди заводят не только на дачах. В Вологодской области недавно к суду привлекли женщину, устроившую курятник в подвале многоквартирного дома.

"Как следует из материалов дела, Лариса Д. в подвале многоквартирного дома в Белозерске обустроила курятник, в котором держала двух кур. О данном факте в отдел полиции сообщила ее соседка, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Согласно информации управляющей компании, решение собрания собственников жилья данного дома на использование подвала в личных целях, в том числе для содержания животных либо птиц, им не представлено".