Как отмечают аналитики, ипотека с первоначальным взносом в размере 15-20 процентов от стоимости жилья пользуется большим спросом.

Но одновременно новые правила, вероятно, будут способствовать резкому сокращению предложений с взносом менее 15 процентов, предупреждают эксперты: такие кредиты и сейчас предлагают считаные банки, а с учетом нововведений они, скорее всего, исчезнут вовсе.