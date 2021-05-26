«С учетом ажиотажного спроса на ипотеку и роста цен на жилую недвижимость меры ЦБ оправданы: нарушения платежной дисциплины по кредитам с низким первоначальным взносом происходят чаще», — подчеркивают специалисты.
«При этом ставка по ипотечным кредитам с первым взносом в размере 15-20 процентов может увеличиться в пределах 1,5-2 процентных пункта, однако вряд ли ужесточения повлияют на стоимость кредитов с более крупным взносом: банки заинтересованы в заемщиках, вносящих значительный процент от стоимости покупаемого жилья», — заключают аналитики.