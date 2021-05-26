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На рынке загородного жилья возник дефицит предложения

Лера Букина
2 часа назад
На рынке загородного жилья России зафиксирован дефицит ликвидного предложения. Об этом «Известиям» сообщили в отрасли.
На рынке загородного жилья возник дефицит предложения
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, спрос на дачи и коттеджи стал рекордным и вырос в полтора раза в среднем по стране в сравнении с допандемийным периодом.
По данным центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи», в I квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года интерес к загородной недвижимости в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза, в Москве и Волгограде — в 1,4 раза, в Новосибирске — в 1,3 раза, в Санкт-Петербурге и Красноярске — в 1,2 раза.
Самыми дефицитными регионами по предложению стали Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан, Красноярский край, сообщил руководитель данного центра Антон Сауков.
Ситуация с дефицитом усугубляется низкой активностью девелоперов, которые после долгих лет стагнации на загородном рынке не успели переориентироваться на строительство больших объемов, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.
По словам Саукова, в связи с дисбалансом спроса и предложения ряд продавцов вторичной загородной недвижимости стали откровенно повышать стоимость своих объектов на 15–20% от существующих рыночных значений.
В целом за год стоимость загородного жилья в России выросла в среднем на 20%. По итогам 2021 года цены могут вырасти еще на 8–10%, заявил руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что минимальная стоимость дачи в Подмосковье составляет 330 тысяч рублей.
Недвижимость,Андрей Колочинский,Алексей Попов,ЦИАН,
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