На рынке загородного жилья возник дефицит предложения

Как отмечается, спрос на дачи и коттеджи стал рекордным и вырос в полтора раза в среднем по стране в сравнении с допандемийным периодом.

По данным центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи», в I квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года интерес к загородной недвижимости в Челябинске вырос в 3,5 раза, в Ростове-на-Дону — в 2,4 раза, в Перми — в 1,6 раза, в Омске, Екатеринбурге и Тюмени — в 1,5 раза, в Москве и Волгограде — в 1,4 раза, в Новосибирске — в 1,3 раза, в Санкт-Петербурге и Красноярске — в 1,2 раза.