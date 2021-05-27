Новостройки и проекты на этапе котлована почти сравнялись в цене

В Москве за пять лет разница в цене между новостройками массового сегмента на начальном этапе строительства и готовыми домами уменьшилась. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «Метриум».

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В настоящее время квартиры в готовых домах стоят дороже, чем в проектах на этапе котлована, на 9%. В 2016 году показатель был на уровне 14%.

Вместе с тем в 2017 году данный показатель достигал 6%, в 2018 году — 9%. В 2019 году был зафиксирован отрицательный показатель, то есть в среднем готовые новостройки стоили меньше на 1%, чем строящиеся, выяснили аналитики.

Как отмечается, в I квартале 2020 года разница была несущественной (1%), а во II квартале она резко увеличилась — стоимость новостроек на котловане упала (со 173 до 149 тысяч рублей за 1 кв. м), из-за чего готовые новостройки стали на 18% дороже. После этого новостройки на стадии котлована стали быстро расти в цене, и готовое жилье оказалось дороже квартир в корпусах нулевого цикла в I квартале 2021 года лишь на 9%.

На процесс уменьшения ценовой разницы повлиял переход на проектное финансирование — застройщики были менее заинтересованы в том, чтобы демпинговать цены на старте продаж в новом проекте для привлечения дольщиков, ведь средства на стройку теперь выдаются банком, заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая

Что касается качественного уровня новостроек бизнес-класса, то он быстро повышается, отметил коммерческий директор «Кортрос-Москва» Дмитрий Железнов. По его словам, за прошедшие пять лет проекты жилья данного класса стали как более сложными, так и более технологичными и энергоэффективными. Застройщики таким образом хотят повысить конкурентоспособность, подчеркнул Железнов.