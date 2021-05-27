В Сети появилось объявление о сдачи в аренду туристам балкона в квартире за семь тысяч рублей. Внимание на него обратил Telegram-канал «Краснодар Сочи Новороссийск».

В объявлении указано, что сдается «светлая и уютная лоджия» в двухкомнатной квартире для проживания одной девушки или женщины. Автор объявления предлагает туристке «все удобства», включая сон на матрасе, а также чудесный вид из окна.

При этом в объявлении подчеркивается, что в квартире есть бытовая техника, включая стиральную машину, плиту, холодильник, утюг и пылесос. За проживание с туристки просят «7000 рублей с коммуналкой».

«Сочи не перестают удивлять и баловать гостеприимством» - иронично отметил автор канала.