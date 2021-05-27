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В Сочи местные начали сдавать туристам балконы в качестве жилья

Алиса Селезнёва
3 часа назад
В Сети появилось объявление о сдачи в аренду туристам балкона в квартире за семь тысяч рублей. Внимание на него обратил Telegram-канал «Краснодар Сочи Новороссийск».
В объявлении указано, что сдается «светлая и уютная лоджия» в двухкомнатной квартире для проживания одной девушки или женщины. Автор объявления предлагает туристке «все удобства», включая сон на матрасе, а также чудесный вид из окна.
При этом в объявлении подчеркивается, что в квартире есть бытовая техника, включая стиральную машину, плиту, холодильник, утюг и пылесос. За проживание с туристки просят «7000 рублей с коммуналкой».
«Сочи не перестают удивлять и баловать гостеприимством» - иронично отметил автор канала.
Как сообщал «Рамблер», после приостановки авиасообщения с Турцией на майские праздники Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019 году. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%. При этом жители Сочи призвали туристов не приезжать на отдых на своих автомобилях, так как по городу уже невозможно передвигаться из-за пробок.
Недвижимость,Видео,
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