Эксперты объяснили рост цен на недвижимость в Сочи

В Краснодарском крае цены на жилье продолжают расти. Эксперты рассказали «Коммерсанту», с чем это связано.

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Аналитики ожидают, что к концу года цена за квадратный метр может вырасти до 150 тыс. рублей. В некоторых регионах стоимость квартир уже поднялась до 1 млн рублей. Эксперты считают, что снижения ждать не стоит.

Например аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев считает, что это связано со стартом госпрограммы льготной ипотеки и низкими ставками по депозитам. Кроме того, он считает что россияне не видят иных способов инвестирования, которые можно считать надежными. Цены не будут снижаться из-за увеличения себестоимости строительства.

«Ситуация с ростом цен может плохо отразиться на местном рынке жилья. Кубань демонстрировала один из самых высоких в стране темпов строительства нового жилья. Краснодарский край был крайне привлекательным как для местных жителей, так и для приезжих из других регионов», - отметил аналитик.

Другой эксперт, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев , отмечает высокий интерес к недвижимости на Кубани, в частности в Сочи и Анапе. По его словам, больше всего квартирами интересуются жители крупных городов.

Также одним из критериев роста цен отметили пандемию и закрытие границ с другими государствами. Черноморское побережье остается единственной альтернативой для россиян для отдыха.

Ранее «Рамблер» писал, что в Сочи количество продаваемого жилья упало до минимума. В настоящее время суммарно в продаже находится около 200 тыс. кв. м.