Купивших перепланированное жилье предложили не наказывать

В Госдуме
к этой инициативе, с одной стороны, отнеслись положительно. Как сообщил изданию первый зампред комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов
, идею защитить добросовестных приобретателей можно только приветствовать. С другой стороны, по ее словам, когда квартиру незаконно переделывают, это может стать опасным и для самих жильцов, и для соседей. Парламентарий считает, что выявлять нелегальный ремонт в квартире нужно еще на этапе продажи или покупки. А помочь в этом может техучёт жилых домов, законопроект о котором сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.