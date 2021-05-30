Купивших перепланированное жилье предложили не наказывать

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила убрать из законодательства наказание для людей, купивших квартиру с неузаконенной перепланировкой. Об этом пишет "Парламентская газета"

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К омбудсмену обратилась жительница Красноярского края. Она купила комнату в коммуналке, не подозревая, что изначально там была кухня. После того как это вскрылось, суд решил возложить ответственность за незаконную перепланировку на женщину и ее соседей и заставил их либо в течение месяца вернуть квартире прежний вид, либо съехать. Так как у женщины нет на это средств, то она может лишиться жилья.

По мнению Москальковой, это несправедливо, поскольку новая собственница не знала об изменениях в жилье.

Приведя этот случай как пример, омбудсмен предложила внести в статью 29 Жилищного кодекса поправку, снимающую с новых собственников ответственность за незаконную перепланировку, сделанную предыдущими. Или же нужно обязать местную администрацию получать заключение стройэкспертизы, что дальнейшая эксплуатация жилья в переоборудованном виде опасна и грозит обрушением несущих конструкций.

Госдуме к этой инициативе, с одной стороны, отнеслись положительно. Как сообщил изданию первый зампред комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов , идею защитить добросовестных приобретателей можно только приветствовать. С другой стороны, по ее словам, когда квартиру незаконно переделывают, это может стать опасным и для самих жильцов, и для соседей. Парламентарий считает, что выявлять нелегальный ремонт в квартире нужно еще на этапе продажи или покупки. А помочь в этом может техучёт жилых домов, законопроект о котором сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.