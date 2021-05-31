ДОМ.РФ запустил льготную аренду жилья

ДОМ.РФ запустил проект льготной аренды жилья, своего рода прототип некоммерческого арендного жилья, о необходимости развития которого в России говорят уже давно. Арендный дом - сам по себе новый тип жилья. Пока такие были только в столице, воронежский - первый опыт ДОМ.РФ в регионах. Жители арендуют квартиру не у частника, а у организации, квартиры сдаются с мебелью и бытовой техникой. В доме постоянно дежурит администратор, к которому можно обратиться, если, например, нужен электрик или сантехник, есть другие сервисы - например, видеонаблюдение или уборка квартиры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Воронежский арендный дом в ЖК "Современник" - новинка еще и потому, что, помимо аренды квартир на рыночных условиях, здесь есть еще и льготная аренда. Под нее отдали 41 из 165 квартир. Выбирали категории жильцов, которые могут претендовать на льготы, власти региона. В итоге, как сообщает портал органов власти Воронежской области, квартиры получили работники социальной - в широком смысле слова - сферы: 24 заняли врачи, 5 - работники культуры, 3 - образования и науки, 9 - работники физкультуры и спорта. Как рассказали "РГ" в облправительстве, среди жильцов, например, водители "скорой", дирижеры, спортсмены.

Стоимость найма на рыночных условиях в арендном доме выше средней по Воронежу, но выше и класс жилья. Студии в 20-30 кв. м сдают по ставкам от 14,6 до 19,3 тыс. руб. в месяц, тогда как в других домах меблированные квартиры подобного типа можно снять за 10 тыс. руб., а полноценные однушки - по цене от 8 до 25 тыс. руб. Двухкомнатные квартиры в "Современнике" предлагают за 25,6 тыс. руб. в месяц, по рынку разброс цен - от 8,5 до 25 тыс. руб. За трешки в арендном доме в зависимости от площади и планировки просят от 34,4 до 41 тыс. руб., варианты по городу - от 10 до 35 тыс. руб.

Льготники же вносят лишь 20% от рыночной стоимости аренды. Остальные 80% компенсируют региональные власти и ДОМ.РФ. Пока воронежский проект льготной аренды рассчитан на три года. До начала заселения дома заявлялось, что регион может - и готов - субсидировать аренду жилья в "Современнике" и большему количеству семей. Но пока власти ограничились базовым уровнем участия в проекте.

Пилотный проект в Воронеже показал заинтересованность региональных властей в этой программе и ее пользу для жителей, программа позволяет привлекать в регион квалифицированные кадры, отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов

Проекты пока остаются на уровне пилотных и конкурентом частникам, сдающим квартиры для своего заработка, арендные дома станут еще не скоро.

"Рынок будет формироваться не один, не два и не три года", - сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Причем субсидирование будет касаться не рынка в целом, а только отдельных категорий граждан, которые работают ради людей и ради государства, но купить жилье в ипотеку не могут, подчеркнул замминистра.

Вряд ли арендные дома в ближайшие годы повлияют на ценообразование в сегменте аренды жилья, считает ведущий аналитик компании "Этажи" Александр Иванов . Прежде всего потому, что объем такого предложения не очень велик. В крупных городах количество квартир, предлагаемых в аренду, сейчас измеряется тысячами и дефицита спроса не отмечается.

В Екатеринбурге и Новосибирске сейчас около 4 тыс. предложений, в Санкт-Петербурге - более 6,5 тыс., в Москве - более 10 тыс. квартир. На этом фоне 41 льготная квартира останется незаметной. Кроме того, нередко главным фактором при выборе квартиры для аренды является ее месторасположение, некоторые готовы даже переплачивать, чтобы найти жилье ближе к работе, школе, детскому саду, и чем больше город, тем большую роль играет местоположение квартиры.

"У арендных домов будет своя аудитория, и за счет обещанных субсидированных ставок на квартиры в них будет спрос, но это кардинально не повлияет на политику ценообразования на рынке", - говорит Иванов.

Нужно посмотреть, как будет работать механизм льготной аренды, и если проект пойдет, этот механизм ДОМ.РФ предложит другим регионам, а позже можно предложить запустить такую субсидированную аренду на общероссийском уровне, отмечал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко . Аналогичные воронежскому проекты арендного жилья с льготной программой планируется запустить в 2023 году в Екатеринбурге и Тюмени, сообщил Филиппов.

Сейчас государство практически не строит жилье, 99% домов возводят коммерческие компании, отмечал Мутко. При этом многие россияне не в состоянии купить жилье, даже если ипотека будет по нулевой ставке. Многие очередники ждут квартиры по 20 лет.

"С помощью социальной аренды мы могли бы многие вопросы решать",- сказал Мутко.

Развитие рынка арендного жилья - одно из стратегических решений, это другой тип жилья, он дает другую мобильность, говорил, выступая в НИУ ВШЭ , вице-премьер Марат Хуснуллин

Эксперты в сфере жилищной политики единодушно поддерживают идею развития арендного жилья, ссылаясь, в частности, на опыт других стран, где доля такого жилья доходит до 40-50% (у нас 87% квартир находятся в частной собственности). В Жилищном кодексе понятие наемного дома социального использования появилось несколько лет назад, однако до сих пор в стране есть лишь единичные примеры таких домов.

Прошлой осенью НП "ЖКХ Контроль" представило законопроект, посвященный развитию рынка социального арендного жилья. Формирование такого жилищного фонда должно происходить, по мнению авторов законопроекта, не только через строительство арендных домов, но и через выкуп жилья или даже аренду помещений, принадлежащих частным владельцам. При этом семьи смогут получать субсидию на наем жилья, если эта плата превышает определенную долю их доходов. Эксперты, однако, скептически отнеслись к инициативе, отметив, что в первую очередь необходимо определить, за счет чего будут выплачиваться эти субсидии.

Кто живет в арендном доме

Один из новоселов-льготников - рентгенолог воронежской больницы скорой помощи Валентин Шульга. Работу в столице региона ему, врачу из райцентра, предложили полгода назад, в разгар пандемии. С тех пор видеться с родственниками удается наездами - вместе с сыном-студентом он снимал за 15 тыс. руб. в месяц двушку на пятом этаже хрущевки. Жена, ухаживающая за пожилой матерью, и дочка-школьница оставались дома. Буквально неделю назад врач подал заявление на участие в программе льготной аренды и до сих пор не верит своему везению: семья уже обживает новенькую трешку на шестом этаже арендного дома. Платить придется всего 8,2 тыс. руб. в месяц плюс коммунальные услуги (до 2,5 тыс. руб. ежемесячно). О покупке мебели можно не задумываться - в квартире есть все необходимое. Установлен кухонный гарнитур, есть обеденный стол и кресла, два дивана, кровать, гардеробная, шторы на окнах. Оснащена она и бытовой техникой - есть холодильник, посудомоечная и стиральная машины, телевизор. Одну из комнат семья выделила для бабушки, благодаря безбарьерной среде ее можно будет вывозить на прогулки.