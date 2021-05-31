Ставки повышаются: банки ухудшили условия ипотеки

По итогам мая 2021 года, 7 кредитных организаций, которые входят в топ российских банков, повысили ставки по ипотеке. Об этом сообщает «Коммерсант»

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Альфа-банк стал первой кредитной организацией, который среди крупных игроков поднял ставку. Так, с 6 мая на рефинансирование ипотеки он поднял ставку на 0,3 п. п., до 8,29%, а с 31 мая повышает ставки на 0,2 п. п. и по другим рыночным программам.

Как отмечается, «Сбер» поднял ставки с 7 мая на 0,4 п. п. по ипотеке на новостройки, готовое жилье, строительство индивидуального жилого дома.

Газпромбанк , в свою очередь, повысил ставки на 0,5 п. п. по новостройкам, готовым квартирам и индивидуальным жилым домам, а также на рефинансирование.

Из этого следует, что на конец недели (28 мая) средневзвешенная ставка ипотеки по топ-15 банков на новостройки достигла 8,11% годовых, а на вторичное жилье — 8,35%.

В кредитных организациях считают, что рост стоимости ипотеки обусловлен повышением ключевой ставки. Там также делают акцент на том, что уровень инфляции играет главную роль.

В « ФК Открытие » считают, что такая динамика связана с рыночными тенденциями.

Рост ипотечных ставок связан с повышением доходности по вкладам физических лиц, выступающих главным источником фондирования ипотеки, считает управляющий директор НКР Михаил Доронкин.

Он сомневается, что нынешняя ситуация с ростом ставок повлияет на спрос на собственные программы банков.