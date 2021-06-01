В России подешевела аренда жилья

Аренда жилья в России за год подешевела почти на 15%, свидетельствуют данные сервисов по поиску недвижимости. Эту тенденцию подтверждают и риелторы. Специалисты объясняют снижение ставок падением доходов населения и повсеместным переходом на удалёнку. Кроме того, бывшие арендаторы смогли позволить собственное жильё благодаря программе льготного ипотечного кредитования. В среднем по России ставка на аренду жилья уменьшилась за год почти на 15%, рассказали «Известиям» в сервисе «Сбера»
по поиску недвижимости «ДомКлик». Весной 2021 года снять квартиру можно было за 23 000 рублей в месяц, что на 4000 рублей меньше прошлогоднего показателя. Директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев отметил, что цены снизились на фоне роста спроса на аренду частных домов на 36%. Немаловажную роль сыграли и выгодные ипотечные ставки, которые подтолкнули бывших арендаторов к покупке своего жилья. С ним согласен замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький. Он добавил, что на рынке аренды стало больше предложения за счёт тех, кто решил сдать квартиру после переезда к родственникам из-за падения доходов или за город. Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов
подтвердил, что средняя стоимость аренды в России уменьшилась на 10–15%. Наибольшее снижение цен наблюдается в малых городах. Также заметно подешевели большие квартиры, в особенности трёхкомнатные, ставка аренды которых упала на 16–18%. Сервисы «Авито Недвижимость» и «Циан»
приводят другие данные. Согласно информации первой площадки, по итогам I квартала 2021 года арендное жильё в России подорожало по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 3%, до более чем 18 000 рублей в месяц. В «Циане» заявили, что к концу мая снять квартиру в городах с численностью населения больше 100 000 человек можно было за 21 100 рублей, что на 11% выше показателя прошлого года. Спрос на аренду жилья в России снизился из-за вызванного пандемией кризиса и частичного перехода граждан на удалённую работу, подчеркнула председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова
. По её словам, первыми от съёма квартир в Москве отказались молодые люди, которые ещё не завели большое количество знакомств и не добились стабильных заработков. В результате они вернулись в свои регионы, чтобы сэкономить. В ближайшее время ставки на рынке аренды жилья будут расти, уверены опрошенные газетой эксперты. К этому могут привести сразу несколько факторов, в том числе стабилизация обстановки по коронавирусу, возвращение трудовых мигрантов после открытия границ, переход к привычному формату работы и рост ипотечных ставок после завершения льготной программы. В апреле аналитики утверждали , что цены на аренду жилья в России замерли и составили порядка 17 000 рублей для однушек и 23 500 рублей для двушек. При этом в конце прошлого года эксперты предупреждали о скором подорожании арендного жилья в стране на 8–15%. Фото: Flickr , CC BY-SA 2.0 Кратко о деньгах, бизнесе, финансах в твиттере «Секрета» .