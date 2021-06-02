По итогам первого квартала 2021 года Россия заняла девятое место в мире по скорости подорожания жилья. За год цены выросли на 11% — этот показатель позволил России обогнать Великобританию, Норвегию и Канаду, заявили аналитики Knight Frank. Что будет дальше, зависит от госпрограммы льготной ипотеки. Она заканчивается 1 июля, но её могут продлить в отдельных регионах на других условиях.

Итоги исследования Knight Frank есть в распоряжении «Секрета фирмы». По оценке экспертов, за последний год жильё в России выросло в цене на 11,1%. Годом ранее страна была на 15-м месте с показателем в 7,1%. Цены взлетели из-за высокого спроса, который подтолкнули снижение ставок и льготная ипотека под 6,5%, отметила директор департамента аналитики Knight Frank Ольга Широкова . Она добавила, что на вторичном рынке рост цен уже замедлился, а первичку ещё тянут за собой подорожание строительных материалов и другие факторы.

Если власти России свернут льготную ипотеку, то к концу года жильё может подешеветь, прогнозируют аналитики АКРА. По их прогнозу, к концу 2021 года ипотечные ставки вырастут до 9–9,5% годовых. На это повлияет и Центробанк , который перешёл к увеличению ключевой ставки, — эксперты считают, что к концу года показатель поднимется до 5,75%.

В среднем в 56 странах, которые исследовала Knight Frank, за год жильё подорожало на 7,3%. Эксперты признали это самым резким скачком цен с конца 2006 года. Лидером таблицы осталась Турция (+32% за год), в топ-10 также вошли Новая Зеландия (22,1%), Люксембург (16,6%), Словакия (15,5%), США (13,2%), Швеция (13%), Австрия (12,3%), Нидерланды (11,3%).

В четырёх странах — Малайзии, Марокко, Индии и Испании — жильё подешевело на 0,9–1,8%. Эксперты связали это с жёсткими локдаунами, экономическими проблемами или избыточным предложением на рынке.

Стоимость вторичного жилья в России может начать снижаться уже в начале осени 2021 года: активность на рынке недвижимости падает, поэтому продавцам придется конкурировать за покупателей. Такое мнение в беседе с корреспондентом портала URA.RU высказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов

К маю спрос на недвижимость начал снижаться, отметил эксперт. Это означает, что еще в течение двух-трех месяцев собственники будут пытаться продать жилье по ценам, которые были актуальны для периода высокого спроса. Но впоследствии они начнут постепенно предоставлять покупателям скидки, а затем — снижать ценники, пообещал Иванов.

По его словам, падение стоимости «вторички» произойдет в тех городах, где больше всего продавцов соглашаются на дисконты. Это прежде всего Новосибирск, Самара, Челябинск, Красноярск, Пермь. В Москве, Казани и Санкт-Петербурге скидки минимальные, поэтому там вероятность снижения цен небольшая.

Резкого обвала стоимости жилья не будет, подчеркнул аналитик. «Не будет резкого падения. Рынок вторичной недвижимости очень инертен. Это медленный процесс, как роста, так и снижения», — резюмировал он.

О том, каковы причины резкого роста жилья и кто в этом виноват, было рассказано в новой статье на сайте аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН).

По мнению аналитиков, стоимость жилья резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого "коронавирусного" кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

"С приходом пандемии правительство и Центробанк предприняли ряд шагов, которые неизбежно должны были привести к подорожанию жилья за счет резкого увеличения спроса на него", — подчеркивают в ИРН.

"С резким удешевлением ипотеки и падением доходности банковских вкладов копить стало совершенно невыгодно — надо было покупать, и как можно скорее, потому что так же резко пошли в рост и цены на жилье. Как следствие, произошла досрочная реализация спроса на недвижимость: те, кто планировал купить квартиру в перспективе нескольких лет, побежали покупать ее прямо сейчас", — объяснили они.

К людям, приобретавшим жилье для себя, добавились так называемые инвесторы.

Аналитики придерживаются мнения, что рост цен на недвижимость никак не связан с увеличением стоимости стройматериалов и подорожанием рабочей силы из-за закрытия границ — по крайней мере в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других состоятельных регионах, где уровень цен на жилье преимущественно зависит от баланса спроса и предложения.

"Проверка ФАС с подорожанием жилья ничего сделать не сможет — оно уже произошло", — резюмируют они.

Конкуренция на рынке новостроек бьет рекорды, рассказали "Известия".

Чтобы опередить конкурентов, застройщикам приходится разрабатывать новые проекты, например, предлагать сложные архитектурные решения и повышать энергоэффективность домов, отметил коммерческий директор "Кортрос-Москва" Дмитрий Железнов.

Такие меры значительно повышают себестоимость проектов, и цены на потребительском рынке переживают резкий взлет. В результате все меньше граждан рассматривают вариант покупки квартиры в новом доме.

Кроме того, квартиры в домах, которые уже сданы застройщиком, в 2021 году стоят дороже, чем на объектах, находящихся на этапе котлована, на 9%, объяснили специалисты агентства «Метриум».

Переход на проектное финансирование, когда строительство финансируют банки, означает, что теперь цены на квартиры в неготовых домах стали стремительно "догонять" цены жилья в сданных объектах.

Металлургические компании могли бы заключать прямые договоры по субсидируемым ценам с застройщиками. Механизм адресной поддержки строительной отрасли позволил бы стабилизовать цены на жильё и не угрожал бы конкурентоспособности российской металлургии на мировом рынке. Такое мнение высказал глава « Норильского никеля Владимир Потанин в интервью «Интерфаксу».

Нужно договориться, чтобы металлурги поставляли свою продукцию застройщикам напрямую — по госзаказу или иной выбранной правительством схеме. По сниженным ценам и только ту металлопродукцию, которая востребована в строительной отрасли. Таким образом мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них и обычных людей, — сказал Потанин.

Он также назвал «тупиковыми» обсуждаемые сейчас варианты повышения металлургам экспортных пошлин, НДПИ и другие «налоговые изъятия». Потанин считает, что всё это приведёт лишь к тому, что российские компании станут более уязвимыми и менее конкурентоспособными на мировом рынке.

РИА Новости

Ослабление позиций конкретных предприятий, отрасли приведёт к ослаблению позиций страны, — подчеркнул глава «Норникеля».

В прошлом году доходы российских металлургов выросли в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и теперь должны вернуть эти средства в бюджет. Об этом на днях заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

Средний ценник на аренду жилья в России за год уменьшился на 15% - до 23 тыс. рублей. Причиной тому послужил объем предложения, превышающий спрос, а также выгодные ипотечные ставки, сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка

"По данным сервиса "Домклик", средние ставки на аренду жилья в России снизились почти на 15%. Весной этого года арендовать квартиру в среднем можно за 23 тыс. рублей по России. Годом ранее арендная ставка была выше - 27 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Вместе с этим растет объем предложения. В апреле на сервисе "Домклик" размещено на 15% больше объявлений о сдаче жилья, чем годом ранее. При этом спрос вырос в несколько раз - количество запросов "снять квартиру" увеличилось почти в 1,9 раза (4,8 млн пользователей), "снять жилье" - в 4,4 раза (894 тысячи пользователей). Также выросло количество посетителей ресурса, которые хотели арендовать комнату, - более чем в 1,6 раза (732 тыс. человек).

"Деловая активность населения восстанавливается, и на рынке аренды жилья складывается интересная ситуация <...> Как мы видим, предложение превышает спрос. На фоне этого многим арендодателям пришлось опустить ставки, что мы сейчас и наблюдаем", - приводятся в сообщении слова вице-президента, директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Николая Васёва.

Он добавил, что к снижению ценника на арендном рынке также привели выгодные ипотечные ставки, так как многие, кто снимал раньше жилье, предпочли купить собственное. Кроме того, увеличился спрос на аренду частных домов, который, как правило, активизируется с апреля по июль. Рост составил 36% к апрелю прошлого года.

Средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке недвижимости в старых границах Москвы в I квартале текущего года рекордно выросла — на 24,4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной консалтинговой компании Knight Frank.

Так, средневзвешенная цена квадратного метра в столице достигла показателя в 405,8 тысячи рублей. Цены на жильё бизнес-класса выросли на 11,4%, на элитный сегмент — на 9,7%, а на массовое жильё — на 7,6%, в некоторых новостройках прирост варьировался от 15% до 45%.

При этом общая площадь предложения обновила пятилетний минимум, составив 1,86 млн кв. метров. По данным аналитиков, такое подорожание связано с изменением структуры предложения и повышением себестоимости строительства.

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова полагает, что большой спрос и рост цен продолжится и в II квартале текущего года. По её словам, увеличение стоимости замедлится лишь в случае увеличения объёма предложения.

Чтобы накопить на квартиру, жителям России в среднем требуется около девяти лет. Об этом 1 июня сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял восемь лет.

«С 2017 года по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом (СДД) мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 п. п. по сравнению с 2019 годом, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше», — говорится в материале.

Как объясняют аналитики, по возможностям граждан купить квартиру ударила пандемия, которая оказала негативное влияние на доходы и способствовала росту цен на жилье на фоне введения программы льготной ипотеки.

Больше всего пострадала Карачаево-Черкесия, где время накопления выросло почти на 10 лет. На три года и более этот срок увеличился в Кабардино-Балкарии, Чувашии, Республике Алтай, а также Ставропольском крае и Ленинградской области.

История вопроса

Несмотря на негативные прогнозы многих экспертов, после падения во время мирового экономического кризиса 2008 года цены на недвижимость почти во всём мире показывали стабильный рост. Активно действует на мировом рынке жилья Китай, демонстрирующий бурный экономический рост внутри страны и активно вкладывающийся в недвижимость других стран.

В России высокая цена на недвижимость в крупных городах является давней проблемой. Одним из решений здесь могли бы стать новостройки, однако дольщики вынуждены брать на себя высокие риски, связанные с возможным банкротством строительной компании.