На ПМЭФ состоится презентация «СКА Арены»

<div>Завтра, 3 июня, СКА представит проект новой арены на Петербургском международном экономическом форуме. Читатели «Спорт День за Днем» могут увидеть его уже сейчас. </div> <div><br /> </div> <div>Сейчас на «СКА Арене» идут идут монолитные работы по колоннам, стенам и перекрытиям. Строительство должно завершиться в октябре 2022 года. </div> <div>Петербург получит самый большой ледовый дворец в мире. Вместимость на хоккейных матчах – 21,5 тыс человек, а на концертах – 23 тыс. Высота здания – 53,7 метра.</div> <div><br /> </div> <div> <p>В 2023 году «СКА Арена» примет матчи хоккейного чемпионата мира. Петербург уже был единоличным хозяином этого турнира. В 2000 году специально под ЧМ построили Ледовый дворец (12500). Сейчас история повторяется. Только «СКА Арена», конечно, будет выигрышнее смотреться в плане комфорта болельщиков. За 22 года требования серьезно изменились! </p> </div> <div> <p><strong>Читайте также: </strong></p> </div> <div><strong><a href="https://www.sportsdaily.ru/articles/andrej-shestakov-na-ska-arene-budet-komfortno-i-zritelyu-i-kommentatoru" target="_blank">Андрей Шестаков: На «СКА Арене» будет комфортно и зрителю, и комментатору</a></strong></div>