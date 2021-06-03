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Петербургский международный экономический форум 2021

Греф: льготную ипотеку нужно продлить с небольшим снижением суммы кредита

РИА Недвижимость
1 час назад
Льготную ипотеку на новостройки под 6,5% нужно продлевать после 1 июля, немного снизив при этом максимальный размер кредита, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Греф предложил внести изменения в льготную ипотеку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я бы сказал, что, скорее, ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы как раз попали в программу в первую очередь молодые семьи, семьи с детьми, но и как раз регионы, где рынок жилья не очень развит", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ-2021, имея в виду программу льготной ипотеки под 6,5%.
По его словам, программа себя зарекомендовала хорошо при минимальных расходах государства.
"Мне кажется, это одна из наиболее успешных программ. Она поддержала и строительную отрасль сильно и, конечно, людей, которые хотят приобрести жилье. До конца года точно, мне кажется, рационально ее поддержать", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Недвижимость,Герман Греф,Сбербанк России,РИА Новости,
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