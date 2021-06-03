Греф предложил внести изменения в льготную ипотеку

"Я бы сказал, что, скорее, ее нужно продлевать. Может быть, несколько снизить сумму с тем, чтобы как раз попали в программу в первую очередь молодые семьи, семьи с детьми, но и как раз регионы, где рынок жилья не очень развит", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ-2021, имея в виду программу льготной ипотеки под 6,5%.
"Мне кажется, это одна из наиболее успешных программ. Она поддержала и строительную отрасль сильно и, конечно, людей, которые хотят приобрести жилье. До конца года точно, мне кажется, рационально ее поддержать", - заключил он.