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В популярной среди россиян стране подешевело съемное жилье

Lenta.ru
1 час назад
Аренда жилья в Испании подешевела до 10,7 евро за квадратный метр, сообщает портал Noticia.ru со ссылкой на данные базы недвижимости Idealista. В годовом исчислении ставки упали на 6 процентов.
В Испании подешевело съемное жилье
Фото: ReutersReuters
По данным аналитиков, в мае ставки аренды жилой недвижимости в популярной среди российских туристов стране снизились на 0,5 процента по сравнению с апрельскими показателями. Наиболее заметное падение за год зафиксировано в Барселоне и Мадриде (на 18 и 13 процентов соответственно). В Пальме аренда подешевела на 12 процентов, в Севилье — на 9 процентов, в Малаге и Валенсии — на 8 процентов.
В Аликанте, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Вальядолиде ставки снизились на 4-5 процента, в Саламанке — на 3 процента. Стоимость аренды, напротив, выросла в Мелилье и Сории (на 11 процентов), в Лериде и Витории (плюс 8 процентов), Теруэле и Куэнке (6 процентов), Гранаде (5,6 процента) и Альмерии (5 процентов).
Ранее, в мае, испанская компания Haya Real Estate выставила на продажу около 1,2 тысячи домов по цене менее 70 тысяч евро (6,3 миллиона рублей), расположенных по всей Испании. В объявленную распродажу жилья включили более 2,9 тысячи объектов, они предлагаются со скидками до 30 процентов.
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