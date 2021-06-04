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В Госдуме предложили новый налог на недвижимость для россиян

Праймиещё 1
2 часа назад
По мнению представителя нижней палаты парламента России Михаила Щапова, в стране стоит поднять налог для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади.
В Госдуме предложили повысить налог на недвижимость
Фото: ТАССТАСС
Об этом он заявил в беседе с URA.RU.
"Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество", — отметил член Госдумы.
Щапов пояснил, что для внедрения этого предложения на законодательный уровень, необходимо провести дополнительные расчеты.
Парламентарий также считает, что в России нужно повышать нагрузку на богатейших граждан. В том числе — ввести более высокие налоги на дорогие автомобили и яхты.
Недвижимость,Новые налоги,Налог на недвижимость,Госдума,РИА Ura.ru,
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