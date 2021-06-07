Кому запрещено продавать свою квартиру?

Многие люди в определенных ситуациях не имеют права самостоятельно распоряжаться своей квартирой, например, если они состоят в браке или находятся в состоянии банкротства, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов

Фото: © РИА Новости. Нина Зотина © РИА Новости. Нина Зотина

"Ситуаций, в которых гражданин ограничен в правовой возможности купить или продать недвижимость, либо в которых гражданину не следует этого делать, на самом деле довольно много. Условно их можно разделить на две категории: те, что связаны со статусом или режимом имущества, и те, которые вовлекают в долговые обязательства", — пояснил он.

Первая категория ограничений — это супружеское имущество. Семейный кодекс прямо устанавливает, что для распоряжения недвижимостью, находящейся в совместной собственности, необходимо согласие другого супруга. Без такого согласия сделку просто не зарегистрируют, даже если она будет заключена, Росреестр выдаст отказ на переход права собственности, подчеркнул Данилов.

"Здесь любопытно отметить, что не только продажа, но и в определенных случаях и приобретение недвижимого имущества в совместную собственность супругов тоже может быть поставлено под вопрос. Семейный кодекс говорит и о том, что распоряжение имуществом, в том числе деньгами, подразумевает взаимное согласие. Поэтому определенные риски лежат и на лице, которое продает квартиру супругам, если будут какие-то особые обстоятельства, которые говорят о том, что, например, муж или жена не хотели переезжать или не согласны с тратой. Этот риск довольно низкий, но существует", — уточнил адвокат.

В той же категории находятся и вопросы, связанные с отчуждением долевой собственности, продолжил он. Проблема здесь в праве преимущественного выкупа, которое есть у владельцев долей.

Риски возникают и у человека, который имеет большую судебную задолженность, если он распоряжается своей квартирой и деньги пускает на личные нужды, подчеркнул Данилов. Для этого предусмотрена статья 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Если долг от 250 тысяч рублей, то преследование по этой статье уже вполне реально, предупредил он.

"Связанная с этим другая сторона медали — банкротство. Если человек не просто имеет злостную задолженность, но и находится в банкротстве, тогда он в принципе не может без согласия финансового управляющего продать свою квартиру. Такая сделка будет признана недействительной", — подчеркнул Данилов.

Еще одно ограничение — банки часто настаивают при выдаче кредитов и включают в условия договоров, что заемщик обязуется воздержаться от совершения сделок, которые могут поставить под сомнение его платежеспособность или ухудшают его финансовое положение или условия, обязывающие заемщика сообщать банку о любых фактах, которые имеют существенное значение для его финансовой состоятельности, добавил адвокат.