Сочи сравнялись с Дубаи: цены на недвижимость бьют рекорды

Стоимость квадратного метра в Сочи и Дубае отличается всего на 12,49 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на анализ цен на недвижимость, проведенный Emirates.Estate, пишет «Блокнот-Краснодар».

Фото: ТАСС ТАСС

На майские праздники в этом году Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019-ом. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%. Туроператоры на фоне приостановок полетов в Турцию ожидают сохранения высокого спроса на отдых на юге России и в течение лета.

При этом цены на недвижимость на курорте бьют все рекорды. По данным ЦИАН, в Сочи средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 40% и составила 240 000 рублей. В Nedvex же отмечают, что текущий объем предложения на рынке составляет всего 200 000 квадратных метров.

Портал Emirates.Estate провел анализ проданной с 28 мая по 3 июня недвижимости в Дубае и выяснил, что средняя стоимость жилплощади в прибрежной полосе составляет более 36 млн рублей, а квадратный метр жилья стоит 257 тысяч рублей. При этом жилье на береговой линии в Сочи можно приобрести за 245 тысяч рублей за квадрат.

Разница в цене между жильем на двух курортах составляет всего 12,49 тыс. рублей, констатировало издание.