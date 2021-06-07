В Москве выросла популярность квартир евроформата

На рынке недвижимости в Москве растет популярность квартир евроформата и студий, а в среднем площадь нового жилья экономкласса за год уменьшилась на 6 кв.м. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Участники рынка связывают популярность квартир евроформата, которые отличает просторная кухня-гостинная и небольшие помещения для сна, с запросом покупателей на экономичное и эргономичное жилье.

«Сейчас на рынке преобладают евроформаты и квартиры небольших габаритов, что продиктовано рациональной моделью поведения покупателей и высокой динамикой роста цен на жилье. Клиент готов платить только за полезное многофункциональное пространство квартиры и обладает ограниченным бюджетом при покупке», - пояснил гендиректор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Эксперты отмечают, что средняя площадь квартиры в новостройках массового сегмента в старых границах Москвы за 12 месяцев сократилась на 10% (с 58,5 кв. м. до 52,5 кв. м.), а квадратный метр подорожал на 25%, с 188 тыс. рублей до 234 тыс. рублей.

При этом доля студий на рынке массовых новостроек Москвы выросла с 9,4% в апреле 2020 года до 17,9% в апреле 2021 года, и впервые в истории их стало больше, чем трехкомнатных квартир.

По мнению управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой такое перераспределение обусловлено тем, что становится меньше клиентов, способных приобрести большую квартиру, с другой же стороны, «заметно возросла аудитория потенциальных покупателей студий».

«Это связано со снижением ставок по ипотеке в прошедшие месяцы, которое позволило приобрести небольшое жилье молодым людям и студентам», - пояснила она.